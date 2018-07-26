FİNANS

ConocoPhillips ikinci çeyrek bilançosunu açıkladı

FİNANS HABERLERİ  | 26.07.2018 23:18 | Son Güncelleme

Geçen yılın ikinci çeyreğinde 3,44 milyar dolar zarar eden firma, bu senenin aynı döneminde 1,64 milyar dolar net kar yakaladı - Şirketin bu yılın ikinci çeyreğindeki geliri, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 4 artışla 9,24 milyar dolara yükseldi

ABD'nin en büyük petrol şirketlerinden olan ConocoPhillips bu yılın ikinci çeyreğine dair bilançosunu açıkladı.

ConocoPhillips'ten yapılan açıklamada, geçen yılın ikinci çeyreğinde 3,44 milyar dolar zarar eden şirketin, bu senenin aynı döneminde ise 1,64 milyar dolar net kar elde ettiği belirtildi.

Şirketin geçen yılın ikinci çeyreğinde hisse başına zararı 2,78 dolar iken, firma bu yılın aynı döneminde hisse başına 1,39 dolar net kar yakaladı.

Ayrıca, ConocoPhillips'in bu yılın ikinci çeyreğindeki gelirinin, geçen senenin aynı dönemine göre, yüzde 4 artarak 9,24 milyar dolara ulaştığı bildirildi. Firma, geçen senenin nisan-haziran döneminde 8,88 milyar dolar gelir açıklamıştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ConocoPhillips Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Ryan Lance, şirketin yüksek petrol fiyatlarından faydalandığını belirterek, ayrıca firmanın nakit akışının genişlediği bilgisini paylaştı.

ConocoPhillips'in ikinci çeyrek bilançosunun olumlu gelmesinin ardından, şirketin hisseleri bugün New York borsasında yüzde 0,6 artışla 71,93 dolara kadar yükseldi.

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