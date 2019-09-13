FİNANS

Contemporary İstanbul, Vodafone TV'den izlenebilecek

FİNANS HABERLERİ  | 13.09.2019 16:49 | Son Güncelleme

Vodafone, dünyanın en önemli sanat fuarlarından Contemporary İstanbul'u yerinde izleyemeyen Red'lilerin, CIF Dialogues kapsamında yapılacak sanat sohbetlerini ve Marcus Graf rehberliğinde gerçekleştirilecek dijital fuar gezisini, fuar sonrasında Vodafone TV ile izleyebileceğini duyurdu - Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy: - "Yenilikçi ürün ve servislerimizle Vodafone Red’lilere ayrıcalıklı bir dünya sunmaya devam edeceğiz"

İSTANBUL (AA) - Vodafone, dünyanın en önemli sanat fuarlarından Contemporary İstanbul'u yerinde izleyemeyen Red'lilerin, CIF Dialogues kapsamında yapılacak sanat sohbetlerini ve Marcus Graf rehberliğinde gerçekleştirilecek dijital fuar gezisini, fuar sonrasında Vodafone TV ile izleyebileceğini duyurdu.

Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de sanatın gelişmesine ve dijitalleşmesine destek olmayı hedefleyen Vodafone Red'in "Dijital İletişim Sponsoru" olarak destek verdiği, Türkiye ve dünya çağdaş sanatının en iyi örneklerini bir araya getiren 14. Contemporary İstanbul sanatseverlerle buluştu.

Red'li müşterilerine Contemporary İstanbul'u yüzde 15 indirimli gezme, 150 Red First müşterisine de kendilerine sağlanan özel biletlerle 1,5 saatlik ücretsiz rehberli turla fuarı gezme ayrıcalığı sunan Vodafone Red, fuarı ziyaret edemeyen Red'lilere ise CIF Dialogues kapsamında yapılacak sanat sohbetlerini ve Marcus Graf rehberliğinde gerçekleştirilecek dijital fuar gezisini, fuar sonrasında Vodafone TV ile izleme imkanı sunacak.

- "Contemporary İstanbul'da yer almaktan mutluluk duyuyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, Contemporary İstanbul'da yer almaktan mutluluk duyduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Vodafone olarak, Türkiye'nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla sürekli hizmet ve teknoloji yatırımları yaparken, sosyal yatırımlarımızı da eşit derecede önemsiyoruz. Sosyal yatırımlarımız arasında kültür-sanat yatırımlarımızın önemli payı var. Vodafone Red'lilere ve Red First'lülere 14. Contemporary İstanbul fuarını ayrıcalıklı gezme imkanı sunuyoruz. Fuara gelemeyen Red'lilere ise sanatçı röportajları ve fuar içi görüntüler gibi içerikleri fuar sonrasında Vodafone TV ile izleme imkanı veriyoruz. Yenilikçi ürün ve servislerimizle Vodafone Red'lilere ayrıcalıklı bir dünya sunmaya devam edeceğiz."

- 80'i aşkın TV kanalı, binlerce seç-izle içeriği

Vodafone'un TV servisi Vodafone TV, yenilikçi içerikleriyle kullanıcılarına dijital deneyim yaşatmaya devam ediyor. Vodafone TV kullanıcıları, en çok izlenen 80'i aşkın TV kanalını ve binlerce seç-izle içeriği, sinemalardan hemen sonra Vodafone TV'de vizyona giren güncel filmleri, gişede yüksek hasılat yapan yerli ve yabancı filmleri izleyebiliyor. Bunların yanı sıra kullanıcılar dünyanın en çok sevilen çizgi filmlerini, yüzlerce tematik ve hobi içeriğini, binlerce soru-cevap videosunu akıllı telefonlarından ya da tabletlerinden mobil veya Wi-Fi bağlantısıyla erişebiliyor. Google Play ve App Store online mağazalarından erişilebilen Vodafone TV uygulaması, bugüne kadar 1 milyondan fazla kez indirildi.

Kripto para piyasasında fark yaratacakKripto para piyasasında fark yaratacak
Dedeman Grubu’nda 3. Kuşak işbaşındaDedeman Grubu’nda 3. Kuşak işbaşında
SunExpress kış uçuş programını açıkladıSunExpress kış uçuş programını açıkladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
14. Contemporary İstanbul red Vodafone

En Çok Okunan Haberler

Ahmet Davutoğlu AK Parti'den istifa etti

Ahmet Davutoğlu AK Parti'den istifa etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Hamile kadına dehşeti yaşatan magandaların baklavacı dükkanları kapanmaya başladı

Hamile kadına dehşeti yaşatan magandaların baklavacı dükkanları kapanmaya başladı

Resmen duyurdular! Yüzde 22 indirim

Resmen duyurdular! Yüzde 22 indirim

Türk Eximbank kredi faiz oranlarını indirdi

Türk Eximbank kredi faiz oranlarını indirdi

Pegasus dev şirketi satıyor

Pegasus dev şirketi satıyor

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İtalyan Menarini Grup CEO’su Elçin Barker Ergun oldu

İtalyan Menarini Grup CEO’su Elçin Barker Ergun oldu

Dedeman Grubu’nda 3. Kuşak işbaşında

Dedeman Grubu’nda 3. Kuşak işbaşında

SunExpress kış uçuş programını açıkladı

SunExpress kış uçuş programını açıkladı

Trakya Birlik: Yerli üretim bitene kadar ayçiçeği ithalatı yapılmamalı

Trakya Birlik: Yerli üretim bitene kadar ayçiçeği ithalatı yapılmamalı

Lincoln Electric Türkiye’den endüstriyel kaynak uygulama makinesi

Lincoln Electric Türkiye’den endüstriyel kaynak uygulama makinesi

Son dakika! Türk Eximbank kredi faiz oranlarını indirdi

Türk Eximbank kredi faiz oranlarını indirdi

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.