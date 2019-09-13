Contemporary İstanbul, Vodafone TV'den izlenebilecek

İSTANBUL (AA) - Vodafone, dünyanın en önemli sanat fuarlarından Contemporary İstanbul'u yerinde izleyemeyen Red'lilerin, CIF Dialogues kapsamında yapılacak sanat sohbetlerini ve Marcus Graf rehberliğinde gerçekleştirilecek dijital fuar gezisini, fuar sonrasında Vodafone TV ile izleyebileceğini duyurdu.

Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de sanatın gelişmesine ve dijitalleşmesine destek olmayı hedefleyen Vodafone Red'in "Dijital İletişim Sponsoru" olarak destek verdiği, Türkiye ve dünya çağdaş sanatının en iyi örneklerini bir araya getiren 14. Contemporary İstanbul sanatseverlerle buluştu.

Red'li müşterilerine Contemporary İstanbul'u yüzde 15 indirimli gezme, 150 Red First müşterisine de kendilerine sağlanan özel biletlerle 1,5 saatlik ücretsiz rehberli turla fuarı gezme ayrıcalığı sunan Vodafone Red, fuarı ziyaret edemeyen Red'lilere ise CIF Dialogues kapsamında yapılacak sanat sohbetlerini ve Marcus Graf rehberliğinde gerçekleştirilecek dijital fuar gezisini, fuar sonrasında Vodafone TV ile izleme imkanı sunacak.