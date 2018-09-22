FİNANS

Contemporary İstanbul'un 13. yılı

FİNANS HABERLERİ  | 22.09.2018 16:06 | Son Güncelleme

12 yıldır Akbank'ın ana sponsorluğunda, dünyanın farklı coğrafyalarından çağdaş sanat eserlerini sanatseverlerle buluşturan Contemporary Istanbul'un 13. yılı açılış resepsiyonu ile kutlandı

İSTANBUL (AA) - Akbank ve Contemporary Istanbul’un ev sahipliğinde düzenlenen açılış resepsiyonunda, Contemporary Istanbul’un 13. yılı kutlandı.

12 yıldır Akbank’ın ana sponsorluğunda, dünyanın farklı coğrafyalarından çağdaş sanat eserlerini sanatseverlerle buluşturan Contemporary İstanbul’un 13. yılı açılış resepsiyonu ile kutlandı.

Akbank Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye Suzan Sabancı Dinçer ile Contemporary Istanbul Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli’nin ev sahipliğinde düzenlenen gece, Türkiye ve yurt dışından koleksiyoncu, sanat kurumu temsilcileri, galeri temsilcileri ve sanatseverlerin katılımıyla gerçekleşti.

Esma Sultan Yalısı’nda düzenlenen açılış resepsiyonuna Norveç Prensesi Martha Louise, koleksiyoncu Fatima-Eskander Maleki, Photo London Kurucu Direktörü Michael Benson, Fariba Farshad, koleksiyoncu Lady Alison Myners, Proyecto Paz Kurucusu, Birleşmiş Milletler barış elçisi ve aktris Eglantina Zingg, Callia Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Carmen Reviriego, Pera Capital Partners Kurucusu, koleksiyoncu Louis Negre, SMAK Belçika Sanat yönetmeni Philippe van Cauteren’in yanı sıra Türkan Sabancı, Banu ve Hakan Çarmıklı, Abdi İbrahim Yönetim Kurulu Başkan Vekili Nesrin Esirtgen ve Elif Dürüst ile fuarı izlemek için yurt dışından davet edilen 50'ye yakın basın mensubu katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Contemporary İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli, Contemporary Istanbul’un, toplumun sahiplendiği bir marka olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Sanat insanları birleştirir, hoşgörü ortamının doğmasını sağlar. Geçen 12 yılda dünya çatışmalara, mali krizlere, savaşlara, hatta doğal afetlere sahne oldu. Hepsi bizi derinden sarstı. Tüm bu olumsuzluklara rağmen bu fuarı daha nitelikli hale getirmek için bizleri cesaretlendirdiniz. Her şeye rağmen Contemporary İstanbul, yolculuğuna aralıksız devam ediyor, bununla gurur duyuyoruz. Arkamızda bıraktığımız tüm zorlu zamanlar dahil Akbank, en başından beri Contemporary İstanbul'a destek oldu. Suzan Sabancı Dinçer'e tüm destekleri için derin şükranlarımı sunuyorum ve umuyorum ki sanatın desteklenmesindeki kararlılık hep bu şekilde devam eder."

Contemporary Istanbul Direktörü Kamiar Maleki de fuarın, hem bölgesel hem de uluslararası sanatı destekleyen önemli bir sanat merkezi olduğunu vurgulayarak, "Dünyanın en iyi galerilerini ve sanatçılarını İstanbul’a getirmek bizi amacımıza bir adım daha yaklaştırıyor. Galerilerin fuara katılımlarını kolaylaştırmak ve fuarın yeni bölgelere açılmasını sağlamak daima hedefimiz." ifadelerini kullandı.

Çağdaş sanatı odak noktasına alarak Türk sanatını dünya sanatıyla buluşturan Contemporary İstanbul, 20-23 Eylül'de 54’ü yabancı, toplam 83 galeri ve yaklaşık 2 bin sanat eserini sanatseverler ile buluşturuyor.

PARTNERÜstünde öyle bir şey taşıdılar ki...Üstünde öyle bir şey taşıdılar ki...
Ford F-MAX Uluslararası Yılın Kamyonu Ödülü’nü aldıFord F-MAX Uluslararası Yılın Kamyonu Ödülü’nü aldı
130 milyon euro yatırımla ikinci MDF fabrikası130 milyon euro yatırımla ikinci MDF fabrikası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
akbank Contemporary Istanbul

En Çok Okunan Haberler

Bir günde 65 şehit! 'Bu dünyada cehennemi gördüm' deyip o günü anlattı

Bir günde 65 şehit! 'Bu dünyada cehennemi gördüm' deyip o günü anlattı

İstanbullu Gelin geleceğin Türkiyesi'ne götürdü! İstanbullu Gelin'de şaşırtan fütüristik sahneler

İstanbullu Gelin geleceğin Türkiyesi'ne götürdü! İstanbullu Gelin'de şaşırtan fütüristik sahneler

Son dakika! PKK'lılar köylüleri katletti

Son dakika! PKK'lılar köylüleri katletti

İş hayatında yeni dönem! Kıdem tazminatı sürprizi

İş hayatında yeni dönem! Kıdem tazminatı sürprizi

Yapılandırmada ilk taksit ödemesi için son gün 1 Ekim

Yapılandırmada ilk taksit ödemesi için son gün 1 Ekim

THK ile kiracı arasında 'dolar' anlaşmazlığı

THK ile kiracı arasında 'dolar' anlaşmazlığı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Kapalıçarşı'da altın

Kapalıçarşı'da altın

Otomobilde ilk tercih "Renault"

Otomobilde ilk tercih "Renault"

1000 kişinin çalıştığı seramik fabrikasında, üretim durduruldu

1000 kişinin çalıştığı seramik fabrikasında, üretim durduruldu

'Cezayı öderim, yoluma devam ederim; artık bitti'

'Cezayı öderim, yoluma devam ederim; artık bitti'

Köy köy dolaşıp fabrikaya işçi arıyorlar

Köy köy dolaşıp fabrikaya işçi arıyorlar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ford F-MAX Uluslararası Yılın Kamyonu Ödülü’nü aldı

Ford F-MAX Uluslararası Yılın Kamyonu Ödülü’nü aldı

130 milyon euro yatırımla ikinci MDF fabrikası

130 milyon euro yatırımla ikinci MDF fabrikası

Bursa'da iş dünyasını bir araya getiren cami ve okul açılışı

Bursa'da iş dünyasını bir araya getiren cami ve okul açılışı

TÜSİAD teknoloji tedarikçi ve kullanıcı şirketleri bir araya getirdi

TÜSİAD teknoloji tedarikçi ve kullanıcı şirketleri bir araya getirdi

Finansal Hizmetler Güven Endeksi Eylül’de 7.6 puan düştü

Finansal Hizmetler Güven Endeksi Eylül’de 7.6 puan düştü

Tek 1 SMS attı yüzde 50 indirimle ev sahibi oldu

Tek 1 SMS attı yüzde 50 indirimle ev sahibi oldu

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.