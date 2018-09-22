Contemporary İstanbul'un 13. yılı

Esma Sultan Yalısı’nda düzenlenen açılış resepsiyonuna Norveç Prensesi Martha Louise, koleksiyoncu Fatima-Eskander Maleki, Photo London Kurucu Direktörü Michael Benson, Fariba Farshad, koleksiyoncu Lady Alison Myners, Proyecto Paz Kurucusu, Birleşmiş Milletler barış elçisi ve aktris Eglantina Zingg, Callia Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Carmen Reviriego, Pera Capital Partners Kurucusu, koleksiyoncu Louis Negre, SMAK Belçika Sanat yönetmeni Philippe van Cauteren’in yanı sıra Türkan Sabancı, Banu ve Hakan Çarmıklı, Abdi İbrahim Yönetim Kurulu Başkan Vekili Nesrin Esirtgen ve Elif Dürüst ile fuarı izlemek için yurt dışından davet edilen 50'ye yakın basın mensubu katıldı.

Akbank Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye Suzan Sabancı Dinçer ile Contemporary Istanbul Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli’nin ev sahipliğinde düzenlenen gece, Türkiye ve yurt dışından koleksiyoncu, sanat kurumu temsilcileri, galeri temsilcileri ve sanatseverlerin katılımıyla gerçekleşti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Contemporary İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli, Contemporary Istanbul’un, toplumun sahiplendiği bir marka olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Sanat insanları birleştirir, hoşgörü ortamının doğmasını sağlar. Geçen 12 yılda dünya çatışmalara, mali krizlere, savaşlara, hatta doğal afetlere sahne oldu. Hepsi bizi derinden sarstı. Tüm bu olumsuzluklara rağmen bu fuarı daha nitelikli hale getirmek için bizleri cesaretlendirdiniz. Her şeye rağmen Contemporary İstanbul, yolculuğuna aralıksız devam ediyor, bununla gurur duyuyoruz. Arkamızda bıraktığımız tüm zorlu zamanlar dahil Akbank, en başından beri Contemporary İstanbul'a destek oldu. Suzan Sabancı Dinçer'e tüm destekleri için derin şükranlarımı sunuyorum ve umuyorum ki sanatın desteklenmesindeki kararlılık hep bu şekilde devam eder."

Contemporary Istanbul Direktörü Kamiar Maleki de fuarın, hem bölgesel hem de uluslararası sanatı destekleyen önemli bir sanat merkezi olduğunu vurgulayarak, "Dünyanın en iyi galerilerini ve sanatçılarını İstanbul’a getirmek bizi amacımıza bir adım daha yaklaştırıyor. Galerilerin fuara katılımlarını kolaylaştırmak ve fuarın yeni bölgelere açılmasını sağlamak daima hedefimiz." ifadelerini kullandı.

Çağdaş sanatı odak noktasına alarak Türk sanatını dünya sanatıyla buluşturan Contemporary İstanbul, 20-23 Eylül'de 54’ü yabancı, toplam 83 galeri ve yaklaşık 2 bin sanat eserini sanatseverler ile buluşturuyor.

