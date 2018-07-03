Çöpten 600 milyon liralık kazanç

Çöpten elde edilen elektrik enerjisinin yaygınlaştırılacağını, bu kapsamda geçen yıl 180 megavat enerji üretildiğini ifade eden Öztürk, "2018'in ilk 6 ayında ise 110 megavat elektrik üretildi. 38 tesiste çöpten elde edilen metan gazının ekonomik değeri 600 milyon liraya ulaştı. Yılın yarısında elde edilen bu elektrik enerjisi, 700 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşılayacak boyuttadır." diye konuştu.

Türkiye genelinde 38 tesiste düzenli ve düzensiz depolama sahalarından kaynaklanan depo gazı ile biyometanizasyon tesislerinden oluşan metan gazından enerji elde edildiğini anlatan Öztürk, mevcut tesislerdeki kurulu gücün 194 megavat olduğunu kaydetti.

Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2003 yılında 15 olan katı atık düzenli depolama tesisi sayısının haziran ayı itibarıyla 88'e yükseldiğini belirterek, bu tesislerle bin 142 belediyede 54,9 milyon nüfusa hizmet verildiğini söyledi.

YILDIZ NEVİN GÜNDOĞMUŞ - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Mustafa Öztürk, yılın ilk yarısında 38 tesiste çöpten elde edilen metan gazının ekonomik değerinin 600 milyon lira olduğunu bildirdi.

- 2023'te hedef sıfır atık

2023 yılı için atık yönetimindeki hedeflerini anlatan Müsteşar Öztürk, şöyle konuştu:

"Amacımız sıfır atık yönetimi anlayışı ile atık miktarının azaltılması, kaynağında ayrı toplama veriminin artırılması, geri kazanıma yönlendirilen atık miktarının artırılması ile depolama sahasına gönderilen atık miktarının azaltılmasıdır. Bununla beraber, düzensiz dökümün olduğu bölgelerde düzenli depolama sahalarının işletmeye açılması ile belediye atıklarının olumsuz çevresel etkilerini azaltacak şekilde yönetilmesidir."

Türkiye'de belediye atıklarının yüzde 55 oranında biyolojik olarak işlenebilir atık içerdiğini kaydeden Öztürk, Ulusal Atık Yönetimi ve Eylem Planı (UAYP) kapsamında 2023'te oluşan atığın yüzde 35'inin geri kazanım, yüzde 65'inin düzenli depolama yönetimi ile bertaraf edileceğini dile getirdi.

Öztürk, 2023 yılında belediye atık miktarını yaklaşık 38 milyon ton olarak öngördüklerini belirterek, bunun 24 milyon tonunun düzenli depolanacağını, geri kalan 14 milyon tonunun da geri kazanılacağını kaydetti.

Öztürk, 14 milyon ton atık içerisindeki yaklaşık 8 milyon ton biyobozunur atığın, maddesel veya enerji geri kazanımı yöntemleri ile geri kazandırılarak sera gazı azaltımına katkı sağlanacağını da kaydetti.

