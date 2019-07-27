FİNANS

Çöpten üretilen elektrikle 3 bin ev aydınlanıyor

FİNANS HABERLERİ  | 27.07.2019 11:14 | Son Güncelleme

Bitlis'te kurduğu katı atık depolama tesisinde, belediye ekiplerinin topladığı günlük 110 ton çöpü işleyerek elektrik enerjisi üreten Erdal Yalçın, 3 bin evin enerji ihtiyacını karşılıyor - Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay: - "Bölgemiz için çok yararlı bir tesis. Her gün toplanan çöplerimiz oraya götürülüyor ve vatandaşlara elektrik olarak geri dönüyor" - Tesis Müdürü Erdal Yalçın: - "1,4 megavat enerji üretiyorum. Bunu 4 megavata çıkardığımda günde 6 bin 700 haneyi beslemiş olacağım. Bu Bitlis için de faydalı bir işlem olacak"

BİTLİS (AA) - AHMET OKUR - Bitlis'te girişimci Erdal Yalçın, kurduğu katı atık depolama tesisinde, belediye ekiplerinin mahallelerden topladığı çöpleri işleyerek 3 bin evin enerji ihtiyacını karşılıyor.

Bitlis Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerin kent merkezi ile bazı ilçelerden topladığı günlük yaklaşık 110 ton çöp, Yalçın'ın kurduğu tesiste işlenerek ekonomiye kazandırılıyor.

Güroymak ilçesindeki Rahva bölgesinde katı atık depolama tesisi kuran Yalçın, belediye ekiplerinin sokak sokak gezerek topladığı çöpleri, katı atık düzenli depolama ve bertaraf alanında biriktiriyor.

Daha sonra çöpleri 14 metre derinliğinde 200 metre genişliğindeki alana taşıyarak üzerini kapatan Yalçın, altta biriken metan gazından ürettiği elektrik enerjisini Güroymak Enerji Nakil Hattı'na veriyor.

- "Tüm ilçelerin çöpünü tesiste değerlendirmek istiyoruz"

Yalçın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 17 kişiye istihdam sağladığı tesisteki düzenli depolama sahalarında biriktirdikleri çöplerden elektrik enerjisi ürettiğini söyledi.

Çöp suyunun yer altı sularına sızmaması için çeşitli önlemler aldıklarını belirten Yalçın, şu bilgileri verdi:

"İş makineleriyle açtığımız sahada yaklaşık 50 metre kil tabakası serip sıkıştırıyoruz. Ardından membran ve jeotekstil keçe seriyoruz. Son aşamada da dere çakılı atıyoruz. Bu işlemler yapıldıktan sonra günlük gelen çöpleri bu düzenli depolama sahasına aktarıyoruz ve üstünü hafriyatla kapatıyoruz. Gazı toplayabilmek için yatay ve dikey delikli boruları atıyoruz. Burada toplanan gaz motora yakıt olarak gönderiliyor. Gönderilen yakıttaki kinetik enerjiyi potansiyel enerjiye dönüştürerek Bitlis-Güroymak hattına aktarıyoruz. Şu anda 1,4 megavat enerji üretiyorum. Bunu 4 megavata çıkardığımda günde 6 bin 700 haneyi beslemiş olacağım. Bu Bitlis için de faydalı bir işlem olacak."

Bitlis'te 2 aydan bu yana çöpten elektrik enerjisi ürettiğini anlatan Yalçın, kentteki bütün çöplerin tesiste biriktirilerek çevrenin de kirlenmekten kurtarılabileceğini vurguladı.

Çöplerin Bitlis deresine dökülmesinin hem çevre hem de insan sağlığına zarar verdiğini ifade eden Yalçın, "Çöplerin dereye dökülmesi hem insan sağlığına hem de çevreye zararlı. Görüntü olarak da rahatsız edici. Ayrıca bazı ilçe ve beldeler de vahşi depolama alanlarına çöplerini atıyor. Bunların da sahamıza getirilmesini istiyoruz. Temiz bir çevre için herkesin el ele vermesi gerekiyor. Çöpleri burada değerlendirerek ekonomiye kazandıralım. Hem çevremiz temiz kalsın hem de ekonomiye katkı sunalım. Burada ürettiğimiz elektriği 3 bin evin aydınlatılmasında kullanıyoruz." diye konuştu.

Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay da sahaya taşınan çöplerin enerjiye dönüştürülerek ekonomiye kazandırıldığını belitti.

Projenin geçmişte de belediye tarafından desteklendiğini belirten Tanğlay, "Şu anda tesiste elektrik üretilerek hatlara veriliyor. Çöplerimizi bundan sonra da oraya taşımaya devam edeceğiz. Bölgemiz için çok yararlı bir tesis. Her gün toplanan çöplerimiz oraya götürülüyor ve vatandaşlara elektrik olarak geri dönüyor." ifadelerini kullandı.

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Bitlis çöp elektrik Erdal Yalçın katı atık birliği tesis

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