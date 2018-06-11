Corendon Airlines, Almanya pazarında kapasite artışına gidiyor

Havayolları operatörü Corendon Airlines'in, temmuz ve ağustos ayları için Almanya'dan Antalya'ya 20 bin ek koltuk planladığı belirtildi.

Corendon Airlines'ten yapılan açıklamada, sezon öncesinde Almanya'dan Antalya, Girit ve Hurghada'ya 750 bin koltuk planlandığı, Almanya pazarının Türkiye'ye olan ilgisinin yeniden canlanması nedeniyle Antalya kapasitesinin geçen sezona göre yüzde 50 artırıldığı ifade edildi.

Temmuz ve ağustos ayları için de Almanya'dan Antalya'ya 20 bin ek koltuk planlandığı kaydedildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Corendon Havayolları Ticaret Direktörü Mine Aslan da kapasite artışı kararında en önemli etkenin Antalya'nın yatak kapasitesinin elverişliliği olduğunu belirtti.

Aslan, Alanya Mahmutlar'dan Demre'ye kadar uzanan sahil bandında otellerin hem fiyat kalite dengesi hem de yatak kapasitesi açısından misafirleri tatmin ettiğini, bu nedenle uçuş hatlarını artırarak Türkiye turizmine havayoluyla destek vermekten mutluluk duyduklarını ifade etti.

