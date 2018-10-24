FİNANS

Corendon Airlines, Avrupa'dan İzmir'e 8 şehirden uçuş başlatıyor

FİNANS HABERLERİ  | 24.10.2018 16:42 | Son Güncelleme

ADNAN Menderes Havalimanı'na açtığı merkez ile 2019 yazı itibarıyla Almanya ve Hollanda'dan sonra İzmir'e direkt uçuşlara başlayacak olan Corendon Airlines'in kurucusu ve CEO'su Yıldıray Karaer, Skal İzmir Kulübü'nün olağan toplantısında İzmir uçuşları hakkında bilgi verdi.

Corendon Airlines, Avrupa'dan İzmir'e 8 şehirden uçuş başlatıyor

İZMİR, (DHA) - ADNAN Menderes Havalimanı'na açtığı merkez ile 2019 yazı itibarıyla Almanya ve Hollanda'dan sonra İzmir'e direkt uçuşlara başlayacak olan Corendon Airlines'in kurucusu ve CEO'su Yıldıray Karaer, Skal İzmir Kulübü'nün olağan toplantısında İzmir uçuşları hakkında bilgi verdi.
2018 yılının ardından 2019 için yatırım atağına geçen Corendon Airlines, filo, merkez ve uçuş noktalarını artırmaya başladı. Bu doğrultuda Antalya'dan sonra Türkiye'deki ikinci merkezini İzmir'de açacağını açıklayan şirket, yeni yatırımının detaylarını Skal İzmir Kulübü üyeleri ile paylaştı.
Turizm alanında dünyanın en eski ve yaygın sivil toplum örgütü olan Skal'ın İzmir Kulübü'nün düzenlediği olağan toplantı, Corendon Airlines sponsorluğunda gerçekleşti. Corendon Havayolları kurucusu ve CEO'su Yıldıray Karaer ve şirket yöneticilerinin katılım gösterdiği toplantıda, turizm sektörünün farklı kollarında faaliyet gösteren dernek üyelerine İzmir uçuşları hakkında bilgi verildi.
'YAZ SEZONU İÇİN 148 BİN KOLTUK PLANLADIK'
1 Haziran 2019 tarihi itibarıyla Avrupa'dan direkt uçuşlara başlayacaklarını söyleyen Yıldıray Karaer, yedisi Almanya, biri Hollanda'dan olmak üzere sekiz şehirden uçuş planladıklarını belirtti. İzmir'in Avrupalı turist için cazibe merkezi olduğuna dikkat çeken Karaer, “İzmir'in tarihi, kültürel ve doğal güzellikleri ile çok büyük bir turizm potansiyeline sahip olduğunun bilinciyle elimizden gelen katkıyı sunmak adına harekete geçtik. 2019 yazı için İzmir'e haftada 18 uçuş gerçekleştirecek şekilde 148 bin koltuk planladık. Önümüzdeki günlerde 2019- 2020 kış tarifesini de satışa sunacağız. Hedefimiz her sene İzmir'e yeni meydanlardan uçuşlar düzenlemek ve seferleri 12 ay boyunca düzenli olarak devam ettirmek" dedi.
'İZMİR UÇUŞLARINI AVRUPA'DAKİ ACENTELERE TANITMAYA BAŞLADIK'
Uçuşları düzenlerken İzmir'in yanı sıra çevre illere seyahat edebilecek yolcu potansiyelini de göz önünde bulundurduklarını aktaran Karaer, "Yabancı turistler ile birlikte özellikle Hollanda, Belçika ve Almanya'da yaşayan Türk vatandaşları için de bu uçuşlar çok cazip bir fırsat olacak. Bu nedenle İzmir uçuşlarımızı Avrupa'da faaliyet gösteren yerel acentelere tanıtmak için şimdiden harekete geçtik" diye konuştu.
Corendon Airlines'ın İzmir'e gerçekleştireceği direkt uçuşların biletleri, ekim ayı itibarıyla Alman seyahat acenteleri ve tur operatörlerinin yanı sıra internet aracılığıyla satışa sunuluyor.

FOTOĞRAFLI

Corendon Airlines, Avrupa'dan İzmir'e 8 şehirden uçuş başlatıyor

PARTNERTürkiye'nin gündemiydiler! Musa ve Sarah'ın son hali inanılmazTürkiye'nin gündemiydiler! Musa ve Sarah'ın son hali inanılmaz
İSO / Bahçıvan: Faizler maalesef yüksek seyrini koruyorİSO / Bahçıvan: Faizler maalesef yüksek seyrini koruyor
Yapı Kredi Portföy, Uluslararası Arenada iki ödül birden aldıYapı Kredi Portföy, Uluslararası Arenada iki ödül birden aldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Okulda rezalet! Sosyal medya bu olayla sallanıyor

Okulda rezalet! Sosyal medya bu olayla sallanıyor

'Böyle dengesiz biriyle çok bile sürdü'

'Böyle dengesiz biriyle çok bile sürdü'

Otobüsçülerden ekonomik tedbir: Firmalar ikramları durdurdu, servisler ücretli oluyor

Otobüsçülerden ekonomik tedbir: Firmalar ikramları durdurdu, servisler ücretli oluyor

Kadroya geçen taşeron işçiler bu habere dikkat! Kimse bu hakları bilmiyor

Kadroya geçen taşeron işçiler bu habere dikkat! Kimse bu hakları bilmiyor

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Kanunu yürürlüğe girdi

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Kanunu yürürlüğe girdi

Belgesi olmayan emlakçılık yapamayacak

Belgesi olmayan emlakçılık yapamayacak

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İSO / Bahçıvan: Faizler maalesef yüksek seyrini koruyor

İSO / Bahçıvan: Faizler maalesef yüksek seyrini koruyor

Yapı Kredi Portföy, Uluslararası Arenada iki ödül birden aldı

Yapı Kredi Portföy, Uluslararası Arenada iki ödül birden aldı

THBB / Işık: İnşaatta yıllık yüzde 2.4 azalma ciddi yavaşlama göstergesi

THBB / Işık: İnşaatta yıllık yüzde 2.4 azalma ciddi yavaşlama göstergesi

PETDER : Benzin satışları Eylül'de yüzde 5.65 azaldı

PETDER : Benzin satışları Eylül'de yüzde 5.65 azaldı

Mobbing ile Mücadele Derneği Genel Başkanı İşman: 9 milyon 600 bin kişi mobbinge uğruyor

Mobbing ile Mücadele Derneği Genel Başkanı İşman: 9 milyon 600 bin kişi mobbinge uğruyor

M&S / Nicholls: Modern kölelik bugün hala işlenen bir suçtur

M&S / Nicholls: Modern kölelik bugün hala işlenen bir suçtur

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.