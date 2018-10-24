Corendon Airlines, Avrupa'dan İzmir'e 8 şehirden uçuş başlatıyor

İZMİR, (DHA) - ADNAN Menderes Havalimanı'na açtığı merkez ile 2019 yazı itibarıyla Almanya ve Hollanda'dan sonra İzmir'e direkt uçuşlara başlayacak olan Corendon Airlines'in kurucusu ve CEO'su Yıldıray Karaer, Skal İzmir Kulübü'nün olağan toplantısında İzmir uçuşları hakkında bilgi verdi.

2018 yılının ardından 2019 için yatırım atağına geçen Corendon Airlines, filo, merkez ve uçuş noktalarını artırmaya başladı. Bu doğrultuda Antalya'dan sonra Türkiye'deki ikinci merkezini İzmir'de açacağını açıklayan şirket, yeni yatırımının detaylarını Skal İzmir Kulübü üyeleri ile paylaştı.

Turizm alanında dünyanın en eski ve yaygın sivil toplum örgütü olan Skal'ın İzmir Kulübü'nün düzenlediği olağan toplantı, Corendon Airlines sponsorluğunda gerçekleşti. Corendon Havayolları kurucusu ve CEO'su Yıldıray Karaer ve şirket yöneticilerinin katılım gösterdiği toplantıda, turizm sektörünün farklı kollarında faaliyet gösteren dernek üyelerine İzmir uçuşları hakkında bilgi verildi.

'YAZ SEZONU İÇİN 148 BİN KOLTUK PLANLADIK'

1 Haziran 2019 tarihi itibarıyla Avrupa'dan direkt uçuşlara başlayacaklarını söyleyen Yıldıray Karaer, yedisi Almanya, biri Hollanda'dan olmak üzere sekiz şehirden uçuş planladıklarını belirtti. İzmir'in Avrupalı turist için cazibe merkezi olduğuna dikkat çeken Karaer, “İzmir'in tarihi, kültürel ve doğal güzellikleri ile çok büyük bir turizm potansiyeline sahip olduğunun bilinciyle elimizden gelen katkıyı sunmak adına harekete geçtik. 2019 yazı için İzmir'e haftada 18 uçuş gerçekleştirecek şekilde 148 bin koltuk planladık. Önümüzdeki günlerde 2019- 2020 kış tarifesini de satışa sunacağız. Hedefimiz her sene İzmir'e yeni meydanlardan uçuşlar düzenlemek ve seferleri 12 ay boyunca düzenli olarak devam ettirmek" dedi.

'İZMİR UÇUŞLARINI AVRUPA'DAKİ ACENTELERE TANITMAYA BAŞLADIK'

Uçuşları düzenlerken İzmir'in yanı sıra çevre illere seyahat edebilecek yolcu potansiyelini de göz önünde bulundurduklarını aktaran Karaer, "Yabancı turistler ile birlikte özellikle Hollanda, Belçika ve Almanya'da yaşayan Türk vatandaşları için de bu uçuşlar çok cazip bir fırsat olacak. Bu nedenle İzmir uçuşlarımızı Avrupa'da faaliyet gösteren yerel acentelere tanıtmak için şimdiden harekete geçtik" diye konuştu.

Corendon Airlines'ın İzmir'e gerçekleştireceği direkt uçuşların biletleri, ekim ayı itibarıyla Alman seyahat acenteleri ve tur operatörlerinin yanı sıra internet aracılığıyla satışa sunuluyor.

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