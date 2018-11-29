Corendon, Almanya'dan Antalya'ya haftada 58 uçuş yapacak

ANTALYA, (DHA) - ANTALYA merkezli Corendon Airlines, 2019'da, Almanya'nın 14 şehrinden Antalya ve Gazipaşa havalimanlarına haftada 58, İzmir'e ise Almanya'nın 7, Hollanda'nın 1 havalimanından 18 uçuş düzenleyecek.

Hollanda ve Belçika'dan Türkiye'ye en fazla yolcu taşıyan havayolu Corendon Airlines, Almanya pazarında iş modelini ve sunduğu hatları çeşitlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Almanya'nın lider tur operatörleri ve acente zincirleriyle iş birlikleri yapan Corendon Airlines Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer ve yönetim kurulu üyeleri Köln, Stuttgart, Hamburg ve çevre şehirlerindeki acenteler ve konsolidatörler ile bir araya gelerek faaliyetlerini ve 2019'daki uçuş noktalarını tanıttı.

2019'da Almanya, Avusturya, İsviçre gibi ülkeler için 1 milyon 500 bin kapasite ayıran havayolu, bu kapsamda Antalya'nın yanı sıra sonra İzmir'den de uçuş yapacak. İzmir uçuşları ile Almanya'daki yolcular için Türkiye'ye yeni hatlar açılacak.

ACENTELERE TANITIM YAPILDI

Corendon Airlines Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer, Almanya'da yönetim kadrolarıyla acentelerin taleplerini ve görüşlerini dinlediklerini söyledi. Almanya pazarını, turizm sektörünün şampiyonlar ligi olarak tanımladıklarını kaydeden Yıldıray Karaer, "Alman tur operatörleri ve seyahat acenteleri ile başarılı operasyonlar yürüterek kendimize haklı bir yer edindik. 2019 itibarıyla sadece turistik destinasyonlarda değil, Anadolu'ya da uçuş düzenleyerek operasyonlarımızı 12 aya yaymak niyetindeyiz. Bu sebeple etnik acenteler ile bir araya gelerek taleplerini dinlemek istedik. Sektörün nabzını tutan acentelerimiz ile iş birliği yaparak ve ihtiyaçları olan ürünleri ve rekabetçi stratejileri geliştirerek başarılı olacağımıza inanıyoruz" dedi.

14 ŞEHİRDEN YOLCU GETİRECEK

2018 sezonu boyunca Almanya'dan Türkiye, Yunanistan ve Mısır'a uçuş yapan Corendon, 2019 Mayıs ayı itibarıyla Almanya'nın Köln/Bonn Havalimanı'ndan İspanya'daki Balear ve Kanarya Adalarına da uçmaya başlayacak. Corendon Airlines, 2019'da Almanya'nın 14 şehrinden Antalya ve Gazipaşa'ya haftada 58, İzmir'e ise Almanya'nın 7, Hollanda'nın 1 havalimanından haftada 18 uçuş düzenleyecek.

1 HAZİRAN- 31 EKİM 2019 UÇUŞLARI

Corendon Airlines'ın, 1 Haziran- 31 Ekim 2019 tarihleri arasında İzmir Adnan Menderes Havalimanı'ndan Köln (pazartesi, salı, cuma), Düsseldorf (Pazartesi, perşembe, cumartesi), Frankfurt (salı, cuma), Hannover (cuma, cumartesi), Hamburg (çarşamba, pazar), Stuttgart (salı, cuma), Münih (pazartesi, cumartesi), Maastricht/Aachen'e (perşembe, pazar) uçuş gerçekleştirecek.

MAYIS- EKİM 2019 UÇUŞLARI

Mayıs- Ekim 2019 tarihleri arasında Köln/Bonn Havalimanı'ndan ise Antalya (pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar), Hurghada (pazartesi, perşembe), Girit (pazartesi, perşembe, cumartesi), Rodos (salı, cuma), Kos (çarşamba, pazar), Kanarya (çarşamba), Mayorka (salı, cuma), Tenerife (cumartesi), Fuerteventura'a (pazar) uçuş yapılacak.

NİSAN - EKİM 2019 UÇUŞLARI

Corendon Airlines Nisan - Ekim 2019 tarihleri arasında Antalya Havalimanı'na Dresden (pazartesi, perşembe, cumartesi), Düsseldorf (pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar),

Erfurt (pazartesi, perşembe), Friedrichshafen (çarşamba, pazar), Karlsruhe/Baden (salı, cumartesi)

Köln-Bonn (pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar), Leipzig (çarşamba, cuma, cumartesi), Hannover (pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar), Hamburg (salı, perşembe, cumartesi), Memmingen (pazartesi, cuma), Nürnberg (pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar), Paderborn (pazartesi, perşembe, cuma, cumartesi), Stuttgart (çarşamba, pazar),

Berlin Tegel'e (salı, perşembe, pazar) uçuş yapacak.