FİNANS

Corendon, Almanya'dan Antalya'ya haftada 58 uçuş yapacak

FİNANS HABERLERİ  | 29.11.2018 14:16 | Son Güncelleme

ANTALYA merkezli Corendon Airlines, 2019'da, Almanya'nın 14 şehrinden Antalya ve Gazipaşa havalimanlarına haftada 58, İzmir'e ise Almanya'nın 7, Hollanda'nın 1 havalimanından 18 uçuş düzenleyecek.

Corendon, Almanya'dan Antalya'ya haftada 58 uçuş yapacak

ANTALYA, (DHA) - ANTALYA merkezli Corendon Airlines, 2019'da, Almanya'nın 14 şehrinden Antalya ve Gazipaşa havalimanlarına haftada 58, İzmir'e ise Almanya'nın 7, Hollanda'nın 1 havalimanından 18 uçuş düzenleyecek.
Hollanda ve Belçika'dan Türkiye'ye en fazla yolcu taşıyan havayolu Corendon Airlines, Almanya pazarında iş modelini ve sunduğu hatları çeşitlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Almanya'nın lider tur operatörleri ve acente zincirleriyle iş birlikleri yapan Corendon Airlines Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer ve yönetim kurulu üyeleri Köln, Stuttgart, Hamburg ve çevre şehirlerindeki acenteler ve konsolidatörler ile bir araya gelerek faaliyetlerini ve 2019'daki uçuş noktalarını tanıttı.
2019'da Almanya, Avusturya, İsviçre gibi ülkeler için 1 milyon 500 bin kapasite ayıran havayolu, bu kapsamda Antalya'nın yanı sıra sonra İzmir'den de uçuş yapacak. İzmir uçuşları ile Almanya'daki yolcular için Türkiye'ye yeni hatlar açılacak.
ACENTELERE TANITIM YAPILDI
Corendon Airlines Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer, Almanya'da yönetim kadrolarıyla acentelerin taleplerini ve görüşlerini dinlediklerini söyledi. Almanya pazarını, turizm sektörünün şampiyonlar ligi olarak tanımladıklarını kaydeden Yıldıray Karaer, "Alman tur operatörleri ve seyahat acenteleri ile başarılı operasyonlar yürüterek kendimize haklı bir yer edindik. 2019 itibarıyla sadece turistik destinasyonlarda değil, Anadolu'ya da uçuş düzenleyerek operasyonlarımızı 12 aya yaymak niyetindeyiz. Bu sebeple etnik acenteler ile bir araya gelerek taleplerini dinlemek istedik. Sektörün nabzını tutan acentelerimiz ile iş birliği yaparak ve ihtiyaçları olan ürünleri ve rekabetçi stratejileri geliştirerek başarılı olacağımıza inanıyoruz" dedi.
14 ŞEHİRDEN YOLCU GETİRECEK
2018 sezonu boyunca Almanya'dan Türkiye, Yunanistan ve Mısır'a uçuş yapan Corendon, 2019 Mayıs ayı itibarıyla Almanya'nın Köln/Bonn Havalimanı'ndan İspanya'daki Balear ve Kanarya Adalarına da uçmaya başlayacak. Corendon Airlines, 2019'da Almanya'nın 14 şehrinden Antalya ve Gazipaşa'ya haftada 58, İzmir'e ise Almanya'nın 7, Hollanda'nın 1 havalimanından haftada 18 uçuş düzenleyecek.
1 HAZİRAN- 31 EKİM 2019 UÇUŞLARI
Corendon Airlines'ın, 1 Haziran- 31 Ekim 2019 tarihleri arasında İzmir Adnan Menderes Havalimanı'ndan Köln (pazartesi, salı, cuma), Düsseldorf (Pazartesi, perşembe, cumartesi), Frankfurt (salı, cuma), Hannover (cuma, cumartesi), Hamburg (çarşamba, pazar), Stuttgart (salı, cuma), Münih (pazartesi, cumartesi), Maastricht/Aachen'e (perşembe, pazar) uçuş gerçekleştirecek.
MAYIS- EKİM 2019 UÇUŞLARI
Mayıs- Ekim 2019 tarihleri arasında Köln/Bonn Havalimanı'ndan ise Antalya (pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar), Hurghada (pazartesi, perşembe), Girit (pazartesi, perşembe, cumartesi), Rodos (salı, cuma), Kos (çarşamba, pazar), Kanarya (çarşamba), Mayorka (salı, cuma), Tenerife (cumartesi), Fuerteventura'a (pazar) uçuş yapılacak.
NİSAN - EKİM 2019 UÇUŞLARI
Corendon Airlines Nisan - Ekim 2019 tarihleri arasında Antalya Havalimanı'na Dresden (pazartesi, perşembe, cumartesi), Düsseldorf (pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar),
Erfurt (pazartesi, perşembe), Friedrichshafen (çarşamba, pazar), Karlsruhe/Baden (salı, cumartesi)
Köln-Bonn (pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar), Leipzig (çarşamba, cuma, cumartesi), Hannover (pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar), Hamburg (salı, perşembe, cumartesi), Memmingen (pazartesi, cuma), Nürnberg (pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar), Paderborn (pazartesi, perşembe, cuma, cumartesi), Stuttgart (çarşamba, pazar),
Berlin Tegel'e (salı, perşembe, pazar) uçuş yapacak.

FOTOĞRAFLI

Corendon, Almanya'dan Antalya'ya haftada 58 uçuş yapacakCorendon, Almanya'dan Antalya'ya haftada 58 uçuş yapacakCorendon, Almanya'dan Antalya'ya haftada 58 uçuş yapacakCorendon, Almanya'dan Antalya'ya haftada 58 uçuş yapacak

Dişlerinize sürün ve bekleyin... Anında beyazlatıyor!Dişlerinize sürün ve bekleyin... Anında beyazlatıyor!
Suzuki motosiklet modellerinde indirim yaptıSuzuki motosiklet modellerinde indirim yaptı
Mahfi Eğilmez: 2019’da dış kaynak bulmak zorlaşacakMahfi Eğilmez: 2019’da dış kaynak bulmak zorlaşacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çok konuşulacak ifadeler: 'Helal porno' kapıda

Çok konuşulacak ifadeler: 'Helal porno' kapıda

Ahmet Takan'dan flaş Binali Yıldırım iddiası: Beni Berat ve Bilal ile muhatap etmeyin!

Ahmet Takan'dan flaş Binali Yıldırım iddiası: Beni Berat ve Bilal ile muhatap etmeyin!

Avrupa'nın dev bankasına polis baskını! Arama yapılıyor

Avrupa'nın dev bankasına polis baskını! Arama yapılıyor

Otogazın litre fiyatında 6 kuruş indirim yapıldı

Otogazın litre fiyatında 6 kuruş indirim yapıldı

Nisan ayında sistemden ayrılan 6 milyon kişi tekrar sisteme girecek

Nisan ayında sistemden ayrılan 6 milyon kişi tekrar sisteme girecek

Gram altın ne kadar oldu? İşte çeyreğin fiyatı

Gram altın ne kadar oldu? İşte çeyreğin fiyatı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan piyasa mesajı

Bakan Albayrak'tan piyasa mesajı

FED faiz kararını açıkladı

FED faiz kararını açıkladı

Rus tur operatörleri Türkiye’ye turlarında euro kullanacak

Rus tur operatörlerinin flaş Türkiye kararı!

Benzine gece yarısından sonra indirim geliyor

Benzine gece yarısından sonra indirim!

İstanbul'da tarihi açılış! 6 milyar Euroluk yatırım

İstanbul'da tarihi açılış! 6 milyar Euroluk yatırım

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Suzuki motosiklet modellerinde indirim yaptı

Suzuki motosiklet modellerinde indirim yaptı

Mahfi Eğilmez: 2019’da dış kaynak bulmak zorlaşacak

Mahfi Eğilmez: 2019’da dış kaynak bulmak zorlaşacak

Bakan Pakdemirli: Çiftçiye meteorolojik uyarı ile kayıpları önlüyor olacağız

Bakan Pakdemirli: Çiftçiye meteorolojik uyarı ile kayıpları önlüyor olacağız

Afyonkarahisarlı pancar üreticisi fabrika önünde kuyruk oluşturdu

Afyonkarahisarlı pancar üreticisi fabrika önünde kuyruk oluşturdu

Sanayi İşgücü Girdi Endeksi son çeyrekte düştü

Sanayi İşgücü Girdi Endeksi son çeyrekte düştü

Narenciye üreticilerinden Rusya'ya tepki

Narenciye üreticilerinden Rusya'ya tepki

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.