FİNANS

Corendon filosuna, iki MAX 9 katılıyor

FİNANS HABERLERİ  | 23.11.2018 15:14 | Son Güncelleme

CORENDON Airlines Group yatırımlarına bir yenisini ekleyerek, filosuna iki adet Boeing 737 MAX 9 katıyor.

Corendon filosuna, iki MAX 9 katılıyor

ANTALYA, (DHA) - CORENDON Airlines Group yatırımlarına bir yenisini ekleyerek, filosuna iki adet Boeing 737 MAX 9 katıyor. Uçaklardan ilki Mayıs 2019, diğeri 2020 yılında seferlere başlayacak.
Corendon Airlines, bünyesinde yer alan biri Türkiye, ikisi Avrupa bayraklı üç havayolu şirketine gerçekleştirdiği yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Şirket bu doğrultuda son büyük yatırımını, 2011 yılında kurulan ve günümüzde 3 adet Boeing 737-800 uçağı ile Hollanda'dan Avrupa'nın birçok ülkesine uçuşlar düzenleyen Hollanda bayraklı Corendon Dutch Airlines'a gerçekleştirerek, filosuna biri PH-CDK tescil kodu ile Mayıs 2019, diğeri ise 2020'de olmak üzere iki adet Boeing 737 MAX 9 katmaya hazırlanıyor. Çevreye duyarlılık ilkesi doğrultusunda daha verimli ve çevre dostu uçaklarla filosunu genişletmeye önem veren Corendon Airlines, bu strateji çerçevesinde MAX serisi uçakları bünyesine katmaya devam ediyor. Yüzde 15 düşük yakıt tüketimi ve karbon emisyonuna sahip olan Boeing 737 MAX serisi, en yakın rakibine oranla çevreye yüzde 40 daha duyarlı.
İki Boeing 737 MAX 9'u Corendon Dutch Airlines filosuna katmak üzere Air Lease Corporation ile ön anlaşma imzaladıklarını söyleyen Corendon Havayolları Kurucusu ve CEO'su Yıldıray Karaer, “Corendon Airlines olarak ülkemizde ve yurt dışında ilklere imza atmaya devam ediyoruz. Son yatırım ile birlikte Corendon Airlines Group olarak, Hollanda'da MAX 9'u filosuna katacak ilk şirket olduk. Uçaklarımızdan biri Mayıs 2019, diğeri ise 2020'de seferlere başlayacak" dedi.
'2020'DE MAX SERİSİ 6 UÇAĞIMIZ OLACAK'
Corendon Havayolları bünyesindeki üç şirketin filosunda, 2020 sezonuna kadar toplam altı MAX modeli olacağını belirten Karaer, “Türkiye'nin ilk Boeing 737 MAX 8'ini mayıs ayında filomuza katmıştık. Yeni MAX 8 ve MAX 9 siparişlerimiz ile birlikte 2020'nin sonuna kadar Türkiye bayraklı şirketimizde üç, Hollanda bayraklı şirketimizde iki, Malta bayraklı şirketimiz Corendon Airlines Europe'ta ise bir adet MAX serisi uçak olacak. Bu süreçte yalnızca filomuzdaki uçakların sayısını değil, base'lerimizi ve yolcu kapasitemizi de artırıyoruz. Bu doğrultuda 2019 hedefimizi, şu anda üç milyon olan yolcu sayımızı dört milyona çıkarmak olarak belirledik" açıklamasında bulundu. Karaer, aynı zamanda Corendon Dutch Airlines'ın şu anda operasyonlarını yürüttüğü Boeing 737-800 modellerinden 24 fazla koltuk ile 213 yolcu kapasitesine sahip MAX 9'un, hedeflenen yolcu kapasitesi artışında önemli rol oynayacağını da ekledi.
Yolcu kapasitesi 213 ve maksimum menzili 6075 km olan Boeing 737 MAX 9, Sky Interior kabin dizaynı ve daha sessiz bir uçuş deneyimi sunması sayesinde yolcularına daha ferah ve konforlu bir yolculuk sunmaya hazırlanıyor.

FOTOĞRAFLI

Corendon filosuna, iki MAX 9 katılıyorCorendon filosuna, iki MAX 9 katılıyor

PARTNERYeni bir dinozor türü keşfedildi!Yeni bir dinozor türü keşfedildi!
Yeşilova: Benim hiç unutamadığım ‘kara cuma' 10 AğustosYeşilova: Benim hiç unutamadığım ‘kara cuma' 10 Ağustos
Bereket Enerji 22'nci HES'i devreye aldıBereket Enerji 22'nci HES'i devreye aldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ANAR Genel Müdürü Uslu açıkladı! Son seçim anketi sonucunda AK Parti-MHP bombası

ANAR Genel Müdürü Uslu açıkladı! Son seçim anketi sonucunda AK Parti-MHP bombası

Eşinin o isteği çıldırttı! Dehşet saçtı

Eşinin o isteği çıldırttı! Dehşet saçtı

2019'da asgari ücret ne kadar olacak?

2019'da asgari ücret ne kadar olacak?

Fiyatı yüzde 100 zamlanan tuvalet kağıdında büyük oyun

Fiyatı yüzde 100 zamlanan tuvalet kağıdında büyük oyun

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli duyurdu! Çiftçilere destek ödemeleri bugün başlıyor

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli duyurdu! Çiftçilere destek ödemeleri bugün başlıyor

Büyük taşınma yaklaştı İstanbul Havalimanı için iş ilanları arttı

Büyük taşınma yaklaştı İstanbul Havalimanı için iş ilanları arttı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yeşilova: Benim hiç unutamadığım ‘kara cuma' 10 Ağustos

Yeşilova: Benim hiç unutamadığım ‘kara cuma' 10 Ağustos

Bereket Enerji 22'nci HES'i devreye aldı

Bereket Enerji 22'nci HES'i devreye aldı

Tepe Home’da, sadece üç gün sürecek ‘Mobilya Şöleni’ aklınızı başınızdan alacak

Tepe Home’da, sadece üç gün sürecek ‘Mobilya Şöleni’ aklınızı başınızdan alacak

Bakan Pakdemirli: 490 milyon TL'lik destekleme ödemelerine başlıyoruz

Bakan Pakdemirli: 490 milyon TL'lik destekleme ödemelerine başlıyoruz

Çalışanlar dijital geleceğe hazır değil!

Çalışanlar dijital geleceğe hazır değil!

Adana sebze halinde soğanın kilosu 2,5 TL

Adana sebze halinde soğanın kilosu 2,5 TL

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.