FİNANS

"Corporate Stars 2019" Antalya'da başladı

FİNANS HABERLERİ  | 16.04.2019 16:12 | Son Güncelleme

Zirve, Türkiye'nin önde gelen markalarını, seyahat ve etkinlik sektörünün önemli isimlerini bir araya getirdi - Corporate Stars Yönetici Ortağı Fuat Ersoy: - "Zirve için önemli sektör temsilcilerine ulaştık, 105 firmanın zirveye katılmasını sağladık"

Türkiye'nin önde gelen markalarını, seyahat ve etkinlik sektörünün önemli isimlerini bir araya getiren "Corporate Stars 2019" Antalya'da başladı.

Kemer ilçesi Beldibi Turizm Bölgesi'ndeki bir otelde düzenlenen zirveye, bankacılık, otomotiv, hava yolu, otel, tekstil ve teknoloji sektörü temsilcilerinin yanı sıra sanat camiasından da katılım oldu.

Corporate Stars Yönetici Ortağı Fuat Ersoy, gazetecilere yaptığı açıklamada, zirve için önemli sektör temsilcilerine ulaştıklarını ve 105 firmanın organizasyona katılmasını sağladıklarını söyledi.

Ersoy, "Sektör temsilcileri burada satın alma temsilcileriyle bir araya gelecek, deneyimler paylaşılacak. Yükselen trendler, yeni nesil pazarlama akımları, kişilerin başarı hikayeleri, alanın duayen isimleri ve Türkiye'nin önde gelen markalarının temsilcileri tarafından konuşulacak. İş ve sanat dünyasının önde gelen isimleri, bilim, teknoloji, gastronomi, tüketim, yeni nesil müşteri, oyun, sosyal sorumluluk konularında deneyimlerini, çalışmalarını paylaşacak. Bu paylaşımlar sonunda birçok sektör temsilcisi kendi alanlarında uzman kişilerle bir araya gelecek. Bu ilk zirvemiz ve burada elde ettiğimiz deneyimle devamını getireceğiz." dedi.

Zirve, 18 Nisan'da sona erecek.

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Anahtar Kelimeler:
antalya Corporate Stars Zirvesi ortağı Fuat Ersoy

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