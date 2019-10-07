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Çoruh Nehri'ndeki 4 barajdan ekonomiye 6,8 milyar liralık katkı

FİNANS HABERLERİ  | 07.10.2019 11:08 | Son Güncelleme

Dünyanın en hızlı akan nehirlerinden Çoruh Nehri üzerindeki 4 barajdan üretilen elektrikle ekonomiye yaklaşık 6,8 milyar liralık katkı sağlandı - Devlet Su İşleri Genel Müdürü Mevlüt Aydın: - "İşletmeye alındığı tarihten bugüne kadar Artvin'deki 4 barajdan toplam 29 milyar 393 milyon kilovatsaat enerji üretilerek ekonomiye destek olundu"

DENİZ ÇİÇEK - Dünyanın en hızlı akan nehirlerinden Çoruh Nehri üzerindeki 4 baraj ve hidroelektrik santrali (HES) tesislerinden yaklaşık 6,8 milyar liralık enerji üretildi.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mevlüt Aydın, AA muhabirine, Çoruh Nehri üzerinde yer alan Artvin'deki baraj yatırımlarına ilişkin bilgi verdi.

Çoruh Nehri'nin dünyanın en hızlı akan 10 nehri arasında yer aldığını belirten Aydın, Muratlı TBMM 85. Yıl Milli Egemenlik Barajı ve HES'inin burada tamamlanan ilk baraj olduğunu söyledi. Aydın, barajın aktif doluluk oranının yüzde 47 seviyesinde olduğunu, 115 megavat kurulu gücü bulunduğunu ve yıllık enerji üretim miktarının 444 milyon kilovatsaati bulduğunu bildirdi.

Mevlüt Aydın, "Muratlı Barajı'nda 1 Ekim itibarıyla 5 milyar 723 milyon kilovatsaat enerji üretilirken milli ekonomiye 1 milyar 316 milyon lira katkı sağlandı." dedi.

Nehir üzerinde yer alan Borçka Barajı ve HES'inin aktif doluluk oranının yüzde 86 olduğunu aktaran Aydın, "Borçka Barajı'nın kurulu gücü 300 megavat olurken, ortalama yıllık enerji üretim miktarı 1 milyar 39 milyon kilovatsaat.
Barajdan 1 Ekim itibarıyla 10 milyar 611 milyon kilovatsaat enerji üretilirken, milli ekonomiye 2 milyar 440 milyon lira katkı sağlandı." diye konuştu.

- Türkiye'nin en yükseği

Aydın, Deriner Barajı'nın ise 249 metrelik gövde yüksekliğiyle kendi sınıfında Türkiye'nin en yüksek, Avrupa'nın 3'üncü, dünyanın 6'ncı en yüksek barajı olduğuna işaret ederek, 1 Ekim itibarıyla buranın aktif doluluk oranının yüzde 23'ü bulduğunu ifade etti. Deriner Barajı'nın kurulu gücünün 670 megavat, ortalama yıllık enerji üretim miktarının 2 milyar 118 milyon kilovatsaat olduğunu vurgulayan Aydın, "Barajdan 1 Ekim itibarıyla 10 milyar 148 milyon kilovatsaat enerji üretilirken, milli ekonomiye 2 milyar 334 milyon lira katkı sağlandı." ifadelerini kullandı.

Artvin Barajı ve HES'inin aktif doluluk oranının ise yüzde 43 seviyesinde olduğu bilgisini veren Aydın, şunları kaydetti:

"Barajın kurulu gücü 332 megavat, ortalama yıllık enerji üretim miktarı ise 1 milyar 26 milyon kilovatsaat.
Artvin Barajı'nda 1 Ekim itibarıyla 2 milyar 911 milyon kilovatsaat enerji üretilirken, bunun maddi karşılığı ise 669 milyon liradır. Böylece, işletmeye alındığı tarihten bugüne kadar Artvin'deki 4 barajdan bugüne kadar toplam 29 milyar 393 milyon kilovatsaat enerji üretilerek ekonomiye destek olundu. Bunun maddi karşılığı ise 6 milyar 759 milyon lira oldu."

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baraj Çoruh Nehri Devlet Su İşleri Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mevlüt Aydın

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