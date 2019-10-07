Çoruh Nehri'ndeki 4 barajdan ekonomiye 6,8 milyar liralık katkı

DENİZ ÇİÇEK - Dünyanın en hızlı akan nehirlerinden Çoruh Nehri üzerindeki 4 baraj ve hidroelektrik santrali (HES) tesislerinden yaklaşık 6,8 milyar liralık enerji üretildi.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mevlüt Aydın, AA muhabirine, Çoruh Nehri üzerinde yer alan Artvin'deki baraj yatırımlarına ilişkin bilgi verdi.

Çoruh Nehri'nin dünyanın en hızlı akan 10 nehri arasında yer aldığını belirten Aydın, Muratlı TBMM 85. Yıl Milli Egemenlik Barajı ve HES'inin burada tamamlanan ilk baraj olduğunu söyledi. Aydın, barajın aktif doluluk oranının yüzde 47 seviyesinde olduğunu, 115 megavat kurulu gücü bulunduğunu ve yıllık enerji üretim miktarının 444 milyon kilovatsaati bulduğunu bildirdi.

Mevlüt Aydın, "Muratlı Barajı'nda 1 Ekim itibarıyla 5 milyar 723 milyon kilovatsaat enerji üretilirken milli ekonomiye 1 milyar 316 milyon lira katkı sağlandı." dedi.

Nehir üzerinde yer alan Borçka Barajı ve HES'inin aktif doluluk oranının yüzde 86 olduğunu aktaran Aydın, "Borçka Barajı'nın kurulu gücü 300 megavat olurken, ortalama yıllık enerji üretim miktarı 1 milyar 39 milyon kilovatsaat.

Barajdan 1 Ekim itibarıyla 10 milyar 611 milyon kilovatsaat enerji üretilirken, milli ekonomiye 2 milyar 440 milyon lira katkı sağlandı." diye konuştu.