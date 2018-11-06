Çorum Şeker Fabrikası'nda borçlar ödenecek pancar alımı başlayacak (2)

ÇORUM ŞEKER A.Ş.'DEN AÇIKLAMA

Çorum'da nakliyeci ve üreticilerden oluşan yaklaşık 200 kişinin eylemi sonrasında yaşananların ardından Çorum Şeker A.Ş. tarafından yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada Çorum Şeker’de hem çiftçilere hem de nakliyecilere ödeme yapıldığı ifade edilerek Safi Holding'in kendi finansmanından çiftçiye 3'üncü ve son avans ödemesi olarak 9,5 milyon TL, kooperatiflere ise 6 milyon TL nakliye ödemesi gerçekleştirildiği belirtildi. Her 15 günde bir nakliyecilerin hesaplarına ödeme yapılacağını ifade edilerek gelecek sezonda birtakım iyileştirmeler yapılarak fabrikanın kapasitesinin büyütüleceği, ilave istihdam ve üretimi arttıracak revizyon yapılacağı kaydedildi.



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