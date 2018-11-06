Çorum Şeker Fabrikası'nda borçlar ödenecek pancar alımı başlayacak (3)

SAFİ HOLDİNG'DEN AÇIKLAMA

Çorum'da özelleştirilen şeker fabrikasından alacakları olduğunu iddia eden nakliyeci ve çiftçilerin eylemi ile ilgili Safi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Safi, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Safi şöyle konuştu:

"Elbette hoş olmayan işler oldu. Fabrikamızdan alacaklarını olduğunu iddia edenler greve gitmeye başladılar. Bunda Çorum halkının, nakliyecisinin suçu yok. Diğer illerden gelen örgütlü kişilerin burayı örgütlemeleriyle farklı sıkıntılar oldu. Günü gelmeyen nakliye faturalarının da hesap ödemelerini 5 Kasım Pazartesi günü itibariyle hesaplara geçmiş bulunuyoruz. Bunlarla ilgili yasal süreç başlatıldı. Yapılan olaylar doğru değil. Çorum'a mal edemeyiz. Biz Çorumlu pancar çiftçisiyle, nakliyecisiyle, kooperatifiyle çok güzel işler yapacağız. Çorum Şekere, şirkete zarar veren, camını, çerçevesini kıran personele sıkıntı yaratan kim varsa hukuk nezdinde davacıyız. Bizim adımıza da karalama yapan kimler varsa da tespitleri yapıldı. Herkesten bu işi yapan kim varsa hukuk içinde davacıyız. Davamızdan vazgeçmemiz de mümkün değil."

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