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Çorum Şeker Fabrikası'nda borçlar ödenecek pancar alımı başlayacak

FİNANS HABERLERİ  | 06.11.2018 10:10 | Son Güncelleme

ÇORUM’da özelleştirilen şeker fabrikasından alacaklarının ödenmediğini iddia eden nakliyecilerden ve çiftçilerden oluşan grubun eylem yapması sonrasında taraflar biraraya geldi.

Çorum Şeker Fabrikası'nda borçlar ödenecek pancar alımı başlayacak

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA) - ÇORUM’da özelleştirilen şeker fabrikasından alacaklarının ödenmediğini iddia eden nakliyecilerden ve çiftçilerden oluşan grubun eylem yapması sonrasında taraflar biraraya geldi. Görüşme sonucunda borçların ödenmesine ve şeker pancarı alımı yapılmasına karar verildi.
Çorum'da geçen cuma gecesi özelleştirilen şeker fabrikasından alacaklarının ödenmediğini iddia eden nakliyecilerden ve çiftçilerden oluşan 200 kişilik grup eylem yaparak Çorum- Ankara Karayolu'nu tek yönlü olarak trafiğe kapattı. Yaşanan olayların ardından dün gece taraflar biraraya geldi.
TARAFLAR VALİLİKTE BİRARAYA GELDİ
Çorum Valiliği'nde düzenlenen toplantıya Vali Yardımcısı Recep Yüksel, Çorum AK Parti İl Başkanı Mehmet Karadağ, Çorum Jandarma İl Komutanı Abdurrahman Başbuğ, Çorum Şoförler Odası Başkanı Tahsin Şahin, Pankobirlik Başkanı Ahmet Pehlivan ve Safi Holding yetkileri katıldı. Buradaki toplantı sonrasında görüşme Şeker Fabrikası'nda devam etti. Dün gece saat 22.30'da pancar alım sürecinin tekrar başladığı ve borçların ödeneceği duyuruldu. Görüşme ile ilgili açıklama yapan
AÇIKLAMAYI DA AK PARTİ İL BAŞKANI KARADAĞ YAPTI
AK Parti İl Başkanı Mehmet Karadağ, "Nakliyecilerimiz alacaklı oldukları ücretlerini aldılar ve gelecekle ilgili endişelerini giderdiler. Geçmişteki uygulamadan daha iyi bir sonuç alındı. Pancar alımı başladı. Fabrika sahipleri ve yöneticileri ile Çorum çiftçisinin şeker pancarı üretmesi ve üretimin teşvik edilmesi yönünde önlemleri görüştük. Şeker Fabrikası'nın üretiminin sadece yarısını Çorum çiftçisi karşılıyor. Şeker üretiminin tamamının karşılanması yönünde tedbir alınmasını istedik. Fabrika sahipleri de gelecek sezondan itibaren fabrikada bir takım iyileştirmeler yaparak kapasiteyi büyüteceklerini, ilave istihdam ve üretimi artıracak revizyon yapacaklarını ifade ettiler" dedi.

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Çorum Şeker Fabrikası'nda borçlar ödenecek pancar alımı başlayacakÇorum Şeker Fabrikası'nda borçlar ödenecek pancar alımı başlayacakÇorum Şeker Fabrikası'nda borçlar ödenecek pancar alımı başlayacakÇorum Şeker Fabrikası'nda borçlar ödenecek pancar alımı başlayacak

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