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Çorum'da dev bakır rezervi için işleme tesisi kurulacak

FİNANS HABERLERİ  | 10.11.2018 15:02 | Son Güncelleme

ÇORUM'un Boğazkale ilçesinde, İzmir merkezli bir firmanın kendine ait maden sahasında Türkiye'nin en büyük bakır rezervlerinden birini ortaya çıkarmasının ardından, bölgede işleme tesisi kurulması için çalışmalara başlandı.

Çorum'da dev bakır rezervi için işleme tesisi kurulacak

Yusuf ÇINAR/BOĞAZKALE (Çorum), (DHA)- ÇORUM'un Boğazkale ilçesinde, İzmir merkezli bir firmanın kendine ait maden sahasında Türkiye'nin en büyük bakır rezervlerinden birini ortaya çıkarmasının ardından, bölgede işleme tesisi kurulması için çalışmalara başlandı. 174 milyon dolar değerinde olduğu belirtilen bakır rezerviyle ilgili olarak konuşan Boğazkale Belediye Başkanı Osman Tangazoğlu, "Bu bizim için sevindirici bir haberdir. Türkiye'de hatta dünyada değerli bir konuma sahip olan bölgemizin bu değerle tekrar gündeme gelmesi daha güzel bir olay oldu" dedi.
Bir Alman şirketine, maden arazisinde sondaj ve rezerv tespit çalışmaları yaptıran İzmir merkezli firma, Çorum'un Boğzakale ilçesinde verimli bir kaynağa ulaştı. Saha içerisinde toplamda 2,7 milyon ton, yüzde 2 tenörlü bakır rezervi tespit edildi. Madenin, Türkiye'nin en büyük bakır rezervlerinden biri olduğu öğrenildi. Alman şirket, bakır rezervinin değerinin 174 milyon dolar olduğunu rapor etti. İşletme ve maliyet hesaplarını da yapan şirket, 10 yıl sürecek üretim safhası sonunda tüm üretim masrafları çıktıktan sonra madenden 96 milyon dolar kâr elde edebileceğini raporladı. Dev bakır rezervinin otaya çıkmasıyla, bölgeye işleme tesisi kurulması için çalışmalara başlanılacağı belirtildi.
'SEVİNDİRİCİ BİR HABER'
Boğazkale Belediye Başkanı Osman Tangazoğlu, ilçede bakır rezervine rastlanılmasının sevindirici olduğunu söyledi. Tangazoğlu, ilçenin tarihi ve turistik açıdan önemli bir yerleşim yeri olduğunu, aynı zamanda nüfus bakımından da Türkiye'nin en küçük ilçelerinden biri olduğuna dikkati çekti. Tangazoğlu, "İlçemiz sınırları içerisinde yapılan araştırmalar sonucunda yaklaşık 174 milyon dolar değerinde, 2,7 milyon tonluk bakır rezervine rastlanmıştır. Bu bizim için sevindirici bir haberdir. Türkiye'de hatta dünyada değerli bir konuma sahip olan bölgemizin bu değerle tekrar gündeme gelmesi daha güzel bir olay oldu. İlçemiz yaz aylarında çok hareketli olsa da kış aylarında nüfus 1500'e kadar düşüyor. Bu bakırın işlenmesiyle artık ilçemizde turizm ile birlikte inşallah sanayi de gelişecektir. Ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum" dedi.
İlçe sakinleri de, bakır rezervinin işlenmesi için kurulacak tesisin istihdam açısından olumlu katkılar sağlayacağına inandıklarını kaydetti.

FOTOĞRAFLI

Çorum'da dev bakır rezervi için işleme tesisi kurulacakÇorum'da dev bakır rezervi için işleme tesisi kurulacakÇorum'da dev bakır rezervi için işleme tesisi kurulacakÇorum'da dev bakır rezervi için işleme tesisi kurulacak

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