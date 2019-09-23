FİNANS

Çorum'da şeker pancarı alımına törenle başlandı

FİNANS HABERLERİ  | 23.09.2019 16:30 | Son Güncelleme

Vali Mustafa Çiftçi: - "Geçen yıl Çorum Şeker Fabrikası 673 bin ton şeker pancarı satın aldı. Yüzde 11 fire düşüldüğünde 597 bin ton pancardan 76 bin ton şeker üretildi" - Safi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Safi: - "Bu yıl için alımı planlanan 761 bin 160 ton pancar karşılığı çiftçilere 225 milyon lira pancar parası ve nakliyecilere de yaklaşık 31 milyon lira ödeme yapmayı planlıyoruz"

ÇORUM (AA) - Çorum'da 2019-2020 şeker pancarı alımına törenle başlandı.

Safi Holding Çorum Şeker Fabrikasınca 2. dönem şeker pancarı alımına başlanması nedeniyle fabrikada tören düzenlendi.

Vali Mustafa Çiftçi, törende yaptığı konuşmada, Safi Holding bünyesindeki Çorum Şeker Fabrikasının bu yıl üreticiden 850 bin ton pancar alıp 95 bin ton şeker üretmeyi planladığını söyledi.

İç Anadolu Bölgesi'nin Türkiye'nin pancar üretim merkezi olduğunu belirten Çiftçi, "Yedi şirket bünyesinde 33 şeker fabrikası bulunan ülkemizde şeker üretiminin yüzde 95'i şeker pancarından, yüzde 5'i de mısırdan elde ediliyor. Tarım ve Orman Bakanlığının açıklamasına göre bu yıl inşallah şeker pancarı üretiminde yüzde 11,4'lük artışla 21 milyon ton rekolte bekleniyor. Bu gerçekleştiği takdirde inşallah şeker üretiminde pancarın oranı yüzde 97,5'e ulaşmış olacak." diye konuştu.

Çorum'un da önemli şeker üretim ve işleme merkezlerinden biri olduğuna dikkat çeken Çiftçi, "Geçen yıl Çorum Şeker Fabrikası 673 bin ton şeker pancarı satın aldı. Yüzde 11 fire düşüldüğünde 597 bin ton pancardan 76 bin ton şeker üretildi. Geçen yıl fabrikayı gezdiğimde buraların bir kısmı çamur içindeydi. Şu anda görüyorum ki gayet temiz ve düzenli olmuş. İnşallah seneye daha tertipli olmasını umuyorum." ifadesinde bulundu.

- Çiftçilere 225 milyon lira pancar parası

Safi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Safi de Çorum Şeker Fabrikasının 6 ilden 162 köydeki 2 bin 867 çiftçinin 112 bin dekar alanda ürettiği pancarı işlediğini anlattı.

Safi, "Bu yıl için alımı planlanan 761 bin 160 ton pancar karşılığı çiftçilere 225 milyon lira pancar parası ve nakliyecilere de yaklaşık 31 milyon lira ödeme yapmayı planlıyoruz. Ayrıca çiftçimize daha rahat, daha düzenli pancar ekimi yapabilmesi adına şimdiye kadar tohum avansı, gübre avansı, zirai ilaç avansı gibi toplamda 45 milyon lira avans ödemesi yaptık." diye konuştu.

Geçen yıl 528 milyon lira bedelle satın alınan fabrikaya 150 milyon lira civarında yatırım yapmayı taahhüt ettiklerini hatırlatan Safi, şunları kaydetti:

"Bu zamana kadar alt yapı, üst yapı, modernizasyon, verimlilik ve enerji tasarrufu gibi konularda 40 milyon liralık yatırım yaptık. Allah nasip ederse önümüzdeki iki yılda geri kalan yatırımı tamamlayacağız. Milli bir dava olarak gördüğümüz pancar tarımının sürdürülebilirliği için geldiğimiz günden beri canhıraş çalışmaktayız. Piyasa değerinin çok üstünde bir bedelle aldığımız fabrikada en büyük motivasyonumuz, Cumhurbaşkanımızın 2023, 2053, 2071 vizyonuyla beraber bizlere çizmiş olduğu ufuk çizgisidir."

Törende kurban kesilmesinin ardından dua eşliğinde ilk traktör kantara çıkartıldı.

Törene, AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Safi Holding yöneticileri ve çiftçiler katıldı.

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