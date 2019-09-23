Çorum'da şeker pancarı alımına törenle başlandı

ÇORUM (AA) - Çorum'da 2019-2020 şeker pancarı alımına törenle başlandı.

Safi Holding Çorum Şeker Fabrikasınca 2. dönem şeker pancarı alımına başlanması nedeniyle fabrikada tören düzenlendi.

Vali Mustafa Çiftçi, törende yaptığı konuşmada, Safi Holding bünyesindeki Çorum Şeker Fabrikasının bu yıl üreticiden 850 bin ton pancar alıp 95 bin ton şeker üretmeyi planladığını söyledi.

İç Anadolu Bölgesi'nin Türkiye'nin pancar üretim merkezi olduğunu belirten Çiftçi, "Yedi şirket bünyesinde 33 şeker fabrikası bulunan ülkemizde şeker üretiminin yüzde 95'i şeker pancarından, yüzde 5'i de mısırdan elde ediliyor. Tarım ve Orman Bakanlığının açıklamasına göre bu yıl inşallah şeker pancarı üretiminde yüzde 11,4'lük artışla 21 milyon ton rekolte bekleniyor. Bu gerçekleştiği takdirde inşallah şeker üretiminde pancarın oranı yüzde 97,5'e ulaşmış olacak." diye konuştu.

Çorum'un da önemli şeker üretim ve işleme merkezlerinden biri olduğuna dikkat çeken Çiftçi, "Geçen yıl Çorum Şeker Fabrikası 673 bin ton şeker pancarı satın aldı. Yüzde 11 fire düşüldüğünde 597 bin ton pancardan 76 bin ton şeker üretildi. Geçen yıl fabrikayı gezdiğimde buraların bir kısmı çamur içindeydi. Şu anda görüyorum ki gayet temiz ve düzenli olmuş. İnşallah seneye daha tertipli olmasını umuyorum." ifadesinde bulundu.