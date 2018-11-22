Çorum'da Tarım ve Hayvancılık Fuarı açıldı

ÇORUM (AA) - Çorum'da bu yıl 7'incisi düzenlenen Tarım ve Hayvancılık Fuarı, 40 ilden 300 firmanın katılımıyla kapılarını açtı.

Vali Yardımcısı Recep Yüksel, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Fuar ve Sergi Kompleksi'ndeki fuarın açılışında yaptığı konuşmada, organizasyona ilginin her geçen yıl arttığını söyledi.

Çorum'un tarım sektöründe daha iyi bir noktaya gelmesi için çaba gösterdiklerini belirten Yüksel, "İnsanlarımız hızlı şekilde kırdan kente göç ediyor. Topraklarımız geniş ama ekim dikim olmadığı için sahipsiz kalıyor. Milli ekonomi ve milli tarım çok önemli. Eğer topraklarımızı işlemezsek dışa bağımlılığımız devam edecek. Gençlerimizi bu aşamada daha iyi değerlendirmeliyiz." dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdür Yardımcısı Metin Türker de bu tür etkinliklerin tarım ve hayvancılık sektörünün gelişmesi için önemli olduğunu ifade etti.

Fuarı organize eden firmanın yetkilisi Fevzi Atasagun da kentte 7 yıl önce düzenlenen ilk fuara 60-70 firmanın katıldığını belirterek, "Bu yıl fuarımıza 40 ilden 300 firma katıldı. Her geçen gün ilginin arttığı Çorum Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nı gelecek yıllarda uluslararası boyuta taşımayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından fuarın açılışını yapan Yüksel ve beraberindekiler stantları gezdi.

Tarımsal makine ve ekipmanlar, traktör, çeşitli araçlar, yöresel ürünlerle tarım sektöründe faaliyet gösteren çeşitli kuruluşların ürün ile hizmetlerinin sergilendiği fuar, pazar gününe kadar ziyaret edilebilecek.

