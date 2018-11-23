FİNANS

Credit Suisse: Avustralya’da ekonomik büyüme yavaşlayacak

FİNANS HABERLERİ  | 23.11.2018 16:06 | Son Güncelleme

AVUSTRALYA'nın ekonomik büyümesinin çok yakında yavaşlayabileceği uyarısı yapıldı.

Gonca YAĞCI, (DHA)- AVUSTRALYA'nın ekonomik büyümesinin çok yakında yavaşlayabileceği uyarısı yapıldı.
Banka ve Finans Şirketi Credit Suisse’den analist Damien Boey Avustralya ekonomisinin önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde sert bir şekilde yavaşlayacağını savundu.
Boey, ‘’bizim görüşümüze göre Avustralya ekonomisi hedeften sapıyor. Zamanında yapılan göstergelere bakıldığında ekonomik büyüme yavaşlayacak’’ diye konuştu.
Business Insider’a konuşan Boey, ülkedeki ekonomide görülen dalgalanmalara kısmen altyapı yatırımlarındaki büyük yükselişin neden olduğunu söyledi.
Ülkedeki altyapıya yapılan harcamanın hedefi şaşırttığını söyleyen analist, göstergelere göre iç talebin de büyüdüğüne dikkat çekti.
Boey’e göre, karar alıcıların gelecek projelerini düzgün bir şekilde tamamlamadıkları sürece şu anda giderek büyüyen harcamanın gelecekteki büyümeyi de olumsuz yönde etkileyeceğine dikkat çekti.
Habere göre, Avustralya ekonomisi 2018 yılının ilk yarısında yıllık olarak hesaplanan hıza göre yüzde 4 büyüdü. Royal Bank of Avustralya (RBA) gelecek yıllarda da söz konusu büyümenin devam edeceğini öngörüyor.
İsviçre merkezli banka ve finans şirketi Credit Suisse ise (RBA) dan farklı olarak son büyümenin ülkede beklenilmedik bir şekilde büyüyen güçlü altyapı yatırımlarından kaynaklandığını belirtiyor. Şirket, bu büyümenin devam etmeyeceğini tahmin ediyor.

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