FİNANS

Crytek, internet kafelere desteği sürdürecek

FİNANS HABERLERİ  | 17.09.2018 18:45 | Son Güncelleme

Crytek, internet kafelere desteği sürdürecek

İSTANBUL (AA) - Crytek'in yüzde 100 Türkçe, ücretsiz Online FPS oyunu Warface, Türkiye'de yayınlandığı günden bu yana internet kafelere verdiği desteği yeni sezonda da sürdürecek.

Crytek'in açıklamasına göre, şirketin yüzde 100 Türkçe, ücretsiz Online FPS oyunu Warface, Türkiye'de yayınlandığı günden bu yana internet kafelere verdiği destek ve organizasyonlar ile ön plana çıkıyordu. Yeni sezonda Crytek İstanbul ekibinin çalışmaları ile bu etkinlik ve destekler katlanarak artacak.

Free to Play oyun olmanın hakkını veren ekonomi yapısı, hiç bir oyunda olmadığı kadar çok oyun modu, birbirinden heyecanlı operasyonları ve türünün en iyi grafikleri ile FPS ve mücadele duygusunu seven tüm oyuncuları buluşturan Warface, internet kafelerdeki topluluk ve eSpor ortamının gelişmesi için heyecan verici yeni kararlar almış durumda. Warface oyununun yanı sıra Crytek’in yeni oyunu Hunt: Showdown da bu planların arasında yer alıyor.

Yeni sezonda Crytek İstanbul ekibi Warface ve Hunt: Showdown adına internet kafeler ile iş birliği yaparak şu etkinlikleri gerçekleştirmeyi planlıyor:

"Oyuncular için donanım ve para ödüllü turnuvalar düzenlenmesi. Oyuncuların bu organizasyonlarda İnternet Kafelerde bir araya gelmesi ve topluluğun büyümesi. Sık sık gerçekleştirilecek İnternet Kafe etkinliklerinde ücretsiz Warface oynanması, yine ücretsiz şekilde oyun içi promosyon ödüllerin verilmesi. İnternet kafelere Warface ve Hunt: Showdown adına yapılacak olan yatırımların daha da artması. Kafelere özel oyun içeriklerinin geliştirilmesi. Warface ve oluşacak olan Hunt: Showdown oyuncu topluluklarının, Crytek İstanbul ekibi ile İnternet kafelerde daha sık bir araya gelmesi, bu etkinliklerde oyuncuların tüm sorunlarının dinlenip olumlu geri dönüşlere yansıması."

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