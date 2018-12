Cui Wei: Darüşşafaka işbirliği Çin'in ortak paylaşım tutumunun göstergesidir

Deniz Kılınç / İstanbul, 19 Aralık (DHA) - Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Cui Wei, Darüşşafaka Eğitim Kurumları bünyesinde bulunan Masa Tenisi Kulübü’nün ana destekçisi olmasının, Çin’in “ortak istişare, ortak inşa ve ortak paylaşım” tutumunun göstergesi olduğunu söyledi.

Yaklaşık 155 yıldır “eğitimde fırsat eşitliği” misyonuyla ebeveyn kaybı yaşamış, maddi durumu elverişsiz öğrencileri eşitlikçi, akılcı ve çağdaş bir eğitimle buluşturan Darüşşafaka Cemiyeti, çocuklara spor sevgisini aşılamayı sürdürüyor.

Darüşşafaka Cemiyeti ve Çin Konsolosluğu ile İstanbul Çinli İşadamları ve Sanayicileri Derneği’nin (ICBIA) işbirliği kapsamında okulda masa tenisi ekipmanları baştan aşağı yenilenirken, uzun yıllardır Türkiye’de farklı görevlerde bulunan Çin asıllı eski milli sporcu ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Masa Tenisi Kadın A Takımı Antrenörü Merve Menge (Meng Li Wang) haftanın iki günü vereceği derslerle Darüşşafakalı öğrencilerin antrenörlüğünü üstlenecek.

Darüşşafaka Eğitim Kurumları kampüsü içinde yer alan Darüşşafaka Ayhan Şahenk Spor Salonu’nda düzenlenen söz konusu işbirliğinin lansman törenine, Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Cui Wei’nin yanı sıra Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı M. Talha Çamaş, Yönetim Kurulu Üyeleri, ICBIA ve Darüşşafaka Cemiyeti yöneticileri, antrenör Merve Menge ve öğrenciler katıldı.

“Ortak istişare, ortak inşa, ortak paylaşım”

Törenin açılışında konuşma yapan Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Cui Wei, Çin’in özellikle masa tenisi alanında dünyanın en başarılı ülkeler arasında yer aldığının altını çizerken, şöyle konuştu:

“Buradaki tecrübemizi sadece kendimize saklı tutmayıp aynı zamanda bütün dünya ile paylaşmak, ülkemizin dünyadaki paylaşımcı tutumunun da en büyük göstergesi. Ortak istişare, ortak inşa ve ortak paylaşım… Bizim için en önemli yaklaşım işte bu. Bugün buradaki bağış törenini de aslında bundan tam 40 yıl önce, 18 Aralık 1978 tarihinde ülkemizin başlattığı reform ve dünyaya açılma politikasının bir uzantısı olarak görüyoruz.”

“Bir toplumu yüceltmek bir kişiyi eğitmekle başlar”

Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Talha Çamaş; "bir toplumu yüceltmenin aslında bir kişiyi eğitmekle başladığı" bilinciyle faaliyetlerini sürdüren Darüşşafaka Cemiyeti’nin, çıktığı bu zorlu yolda en büyük desteği çok değerli bağışçılarından aldığını vurguladı ve ekledi: “Bağışçılarımızın bize verdikleri sonsuz destekler sayesinde, 155 yıldır bir çınar edasıyla yükselen, her geçen yıl daha fazla çocuğun ve ailenin hayatına dokunan Darüşşafaka olarak; en büyük motivasyon kaynağımız ise ülkemize ve milletimize sunduklarımız, Türkiye’mizin toplumsal kalkınmasına katkılarımız… Bugün de bu heyecanla burada toplandık. Türkiye’nin toplumsal kalkınmasına verdiğimiz bir başka destekle hep birlikte gururlanıyoruz” dedi.

Talha Çamaş, Türk sporunun geleceğine ışık tutacak bu işbirliği için hiçbir fedakârlıktan kaçınmayan Çin Halk Cumhuriyeti Konsolosluğu ve ICIAB’a teşekkür etti ve ekledi:

“Bir ülkenin toplumsal kalkınmasında her zaman yan yana yürüdüğüne inandığımız eğitimin ve sporun böyle bir iş birliği kapsamında oluşturacağı sinerjinin Türkiye’nin aydınlık geleceğine de büyük katkıda bulunacağına yürekten inanıyorum. Umuyorum ki, yakın gelecekte çok sayıda Darüşşafakalı kardeşimiz masa tenisi alanında kazanacakları başarılarla ülkemizi ve milletimizi gururlandıracak; bizler de geriye bakıp hep birlikte bugünü hatırlayacağız.”

Yaklaşık 150 yıllık tarihe sahip masa tenisi sporunun 1988 yılında Olimpiyat Oyunları programına alındığına işaret eden Çamaş, “Bugün masa tenisinde dünyanın en başarılı ülkeleri arasında yer alan Çin’in, 1988 yılından bu yana Olimpiyatlar’da dağıtılan toplam 32 altın madalyanın 28’ini kazandığını görüyoruz. Bu gerçekten inanması zor ama bir o kadar da ilham verici bir başarı. Bu iş birliğinin Darüşşafaka’da okuyan öğrenci kardeşlerimizin küresel vizyonuna da büyük katkı sağlayacağına eminim” diye ekledi.

“Masa tenisi Çin’in milli sporudur”

ICBC Turkey Yönetim Kurulu Başkanı Gao Xiangyang da İstanbul Çinli İşadamları ve Sanayicileri Derneği’nin Türkiye’yi seven, Türkiye’nin ekonomik ve sosyal gelişmesine aktif olarak entegre olan ve Türk devletinin inşasında aktif olarak hizmet eden Çinli şirketlerin oluşturduğu bir dernek olduğunu vurgularken, “Derneğimiz, Çin Büyükelçiliği ve Konsolosluğu liderliğinde, yaşamın her alanında aktif bir rol oynayarak ‘pozitif ve dinamik bir enerji’ yaratmıştır. Çin ile Türkiye arasındaki barış ve dostluğun önemli bir elçisidir” diye konuştu.

Masa tenisinin Çin’in milli sporu olduğunu da vurgulayan Gao Xiangyang, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Masa tenisi sadece bedeni güçlendirmekle kalmıyor aynı zamanda arkadaşlık ve barışı da sembolize ediyor. Dernek olarak; Darüşşafaka Cemiyeti için daha iyi öğrenim ve eğitim koşulları sağlamayı, daha fazla ping pong ustası yerleştirmeyi ve Çin hakkında daha fazla bilgi sahibi olan yeni nesil dostları toplumda kazandırmayı arzu ediyoruz.”

“Böyle bir okulda eğitim aldığınız için gurur duymalısınız”

Powerchina Avrasya Bölgesi Başkan Yardımcısı Dong Juntao da şöyle konuştu:

“ICBIA olarak, sosyal bir toplum oluşturma vizyonuyla, Darüşşafaka’da okuyan çocuklarımızın sağlıklı bir şekilde büyümesine, gelişmelerine katkı sağlamak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Darüşşafaka 155 yıllık tarihi içerisinde çok önemli insanlar yetiştirmiş. Matematikçi Salih Zeki, Finansçı Hasan Ferit, Yazar Ahmet Rasim gibi Türkiye’nin önemli entelektüel insanlarını topluma kazandırmış; bu anlamda Türkiye’nin sosyoekonomik gelişimine de önemli katkılar sağlamış bir okul. Arkadaşlar bu kadar şöhretli ve uzun bir tarihe sahip bir okulda eğitim aldığınız için gurur duymalısınız. Sizlerin de bu fırsatı çok iyi bir şekilde değerlendirip, eğitiminize ağırlık verip, kendinizi geliştirip, Türkiye’nin güçlenmesine; Çin ve Türkiye arasındaki dostluğun gelişmesine katkı sağlayacağına inanıyorum. Sevginin sınırı olmaz. Bizler sizin samimi arkadaşlarınız olarak sizlerle birlikte el ele tutuşarak Türkiye’nin geleceğinin daha iyi olması için elimizden geleni yapacağız.” (Fotoğraflı)