HAKKARİ (AA) - MESUT VAROL / MEHMET DAYAN - Hakkari'nin Çukurca ilçesinde bölgenin tarım potansiyelini artırmak ve kentin tanıtımına katkı sağlamak amacıyla üretilen organik ürünler "Zap" markasıyla satılıyor.

Kaymakamlık ve belediyenin desteklediği "Zap Vadisi Projesi" kapsamında Çukurca'da tamamen doğal yöntemlerle yetiştirilen pirinç, buğday, mısır, susam, maş fasulyesi, kuru üzüm, incir, dut ve çeşitli meyvelerden elde edilen pestil gibi ürünler marka haline getirildi.

Çukurca'da temiz kar sularıyla beslenen ve daha önce hiç ilaç kullanılmamış topraklarda yetiştirilen ürünler, "Zap" markasıyla satışa çıkarıldı.

- "Ürünlerimiz artık tüm Türkiye'ye satılıyor"

Kaymakam Temel Ayca, AA muhabirine, proje sayesinde çiftçilerin gelirlerinin artmasının kendisini mutlu ettiğini söyledi.

İlçede göreve başladığı ilk günlerden itibaren tarım alanında proje geliştirmeye başladıklarını anlatan Ayca, "İlçede tamamen doğal üretilen tahin, pirinç, üzüm, incir gibi birçok ürün var. Bunları markalaştırarak piyasaya sunmak istedik. Profesyonel destek alarak bir markalaşma süreci başlattık. Markalaşmanın bütün yasal işlemleri tamamlandı. 'Zap' markası adı altında ürünlerimiz artık tüm Türkiye'ye satılıyor. Bunun için wep sayfası kuruluyor. Sosyal medya hesaplarından da ürünlerin satışı başladı." dedi.