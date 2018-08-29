FİNANS

Çukurova, 10 projeyle İtalya seviyesine çıkabilir

FİNANS HABERLERİ  | 29.08.2018 13:08 | Son Güncelleme

EKONOMİ Gazetecileri Derneği (EGD) Yönetim Kurulu Üyesi ve Refleks Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni  Mehmet Uluğtürkan, "Adana, Mersin ve Hatay için 10 büyük proje gündemden düşmüyor.

Çukurova, 10 projeyle İtalya seviyesine çıkabilir

ADANA, (DHA) - EKONOMİ Gazetecileri Derneği (EGD) Yönetim Kurulu Üyesi ve Refleks Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Uluğtürkan, "Adana, Mersin ve Hatay için 10 büyük proje gündemden düşmüyor. Şu anda hiçbiri tamamlanmayan projeler sonuçlandığında, bölgede kişi başı milli gelirin İtalya'daki gibi 39 bin dolara çıkması bekleniyor" dedi.
Bölgedeki tamamlanamayan projeleri anlatan Mehmet Uluğtürkan, Çukurova Bölgesi için heyecan yaratan büyük projelerin acil şekilde bitirilmesi gerektiğini belirtti. Uluğtürkan, "2000'li yılların başından itibaren Adana, Mersin ve Hatay'da ekonomik hayatı atağa geçirmesi umuduyla Ceyhan Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi, Tarsus-Kazanlı Turizm Bölgesi, Çukurova Bölgesel Havaalanı, Yumurtalık Serbest Bölgesi'nde tersanelerin kurulması, Adana Sağlık Turizmi Serbest Bölgesi, Hassa Tüneli, Yenice Lojistik Üssü, Adana'nın bilişim merkezi haline getirilmesi, Mersin-Antalya yolu ve Adana Tepebağ Turizm Projesi gündeme getirildi. Bu 10 büyük proje enerji, lojistik, bilişim, sağlık ve turizm sektörlerinde heyecan yaratsa da hiçbirinde sonuca ulaşılamadı. Bazı projelerin temeli atıldıysa da onlar da henüz tamamlanamadı" dedi.
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Uluğtürkan, 10 büyük projenin gerçeğe dönüşmesi aşamasında bile bölge ekonomisinde sıçrama sağlanacağını vurguladı. Bu projelerin hepsinin, bütçe ayrıldığında teknik olarak 3 yılda hayata geçirilebileceğini ifade eden Uluğtürkan şöyle konuştu:
"10 projeden Adana Sağlık Turizmi Serbest Bölgesi ve Adana'nın bilişim merkezi haline getirilmesi projesi dışındakiler fiziki yatırım getiriyor. Bunların sadece inşaat çalışmaları bile bölgede binlerce firmaya milyarlarca liralık ciro ve on binlerce kişiye istihdam sağlar. Ancak özellikle Ceyhan Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi, Tarsus-Kazanlı Turizm Bölgesi, Çukurova Bölgesel Havaalanı ve Yumurtalık Serbest Bölgesi'nde kurulacak tersaneler, yapacakları mal ve hizmet cirolarıyla bölgenin kişi başı milli gelirini, 39 bin dolarlık İtalya seviyesine çıkarabilir. Ancak, çoğu en az 10 yıldır gündeme gelen bu projelerin çoğunda hiçbir ilerleme sağlanamadı. Bazıları başlatıldı ancak henüz bitirilemedi. Ekonomi yönetiminin bu projeleri hayata geçirmesi, Türkiye ekonomisine de doğrudan katkı yapacaktır."

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Çukurova, 10 projeyle İtalya seviyesine çıkabilirÇukurova, 10 projeyle İtalya seviyesine çıkabilirÇukurova, 10 projeyle İtalya seviyesine çıkabilirÇukurova, 10 projeyle İtalya seviyesine çıkabilir

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