Çukurova Bölgesel Havalimanı'nın üstyapı temeli atıldı

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA) - MERSİN’de yapımı sürdürülen, başta bölge ardından da ülke ekonomisine önemli katkılar sağlaması beklenen Çukurova Bölgesel Havalimanı’nın üstyapı temeli, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan tarafından atıldı. Elvan, "Hedefimiz, 2019 yılında Çukurova Bölgesel Havalimanı'nı vatandaşlarımızın hizmetine sunmak" dedi.

Temel atma töreni için Tarsus ilçesine bağlı Baharlı bölgesine gelen Kalkınma Bakanı Elvan, ilk olarak sürdürülen çalışmalar hakkında bilgi alıp, çalışmaları denetledi. Bakan Elvan tarafından daha sonra havalimanının üstyapı temeli atıldı. Temel atımının ardından açıklamalarda bulunan Elvan, projenin, Türkiye'nin en büyük 2'nci havalimanı olacağını belirterek, şunları söyledi:

"30 milyon yolcu kapasiteli bir havalimanı. Hedefimiz, 2019 yılında Çukurova Bölgesel Havalimanı'nı vatandaşlarımızın hizmetine sunmak. Yolcu uçakları için bir apron, kargo uçakları için bir apron olacak. Özel uçaklar için de bir apron olacak. Pistimizin uzunluğu 3 bin 500 metre ve 60 metre eninde olacak. Apronların, yine taksi yollarının altyapısı bitirilmiş durumda. Sadece ve sadece betonlama çalışması kaldı. İnşallah ağustos ayında da altyapımız tamamıyla bitirilmiş olacak."

Projede üstyapı ihalesine çıkıldığını ve çalışmaların da başladığını kaydeden Bakan Elvan, "Terminal binamız aşağı yukarı 145 bin metrekarelik bir alana oturuyor. Bunun anlamı, 500 bin metrekarenin üzerinde kapalı alan olacak demektir. Bayramda hemen sonra yoğunluk daha da artacak. Şu anda 500 civarında işçimiz burada çalışıyor. Bayramdan sonra işçi sayımız 1500’e çıkacak ve süratle üstyapıyı da tamamlamayı gerçekleştireceğiz, üstyapıyı tamamlayacağız" diye konuştu.