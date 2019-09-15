Çukurova çiftçisinin yüzünü mısır fiyatları güldürdü

EREN BOZKURT - Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden Adana'da, bu sene yaklaşık 700 bin dekarda ekilen ve 800 bin ton ürün beklenen mısır, alım fiyatıyla çiftçinin yüzünü güldürüyor.

"Bereketli topraklar" diye adlandırılan Çukurova'da, çiftçilerin mısır hasadı mesaisi devam ediyor.

Adana'da, bu yıl yaklaşık 700 bin dönüm alanda ekimi yapılan mısırda 800 bin ton rekolte bekleniyor. Ortalama 1,15 liradan alıcı bulan mısır, üreticilerin yüzünü güldürüyor.

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de 2016'da 6 milyon 800 bin dönümlük mısır ekim alanının bu yıl 5 milyon 700 bin dönüme düştüğünü söyledi.

Çukurova'da da mısır ekim alanının düştüğüne dikkati çeken Doğan, şöyle konuştu:

"Adana'da ise 967 bin ekim alanı varken, 740 bin dönümün altına düştü. Mısır ekiminin azalmasının tek nedeni çiftçilerimizin pamuk ve narenciye ekimi yapması. Ülkemizde bu yıl 6 milyon ton mısır üretimi beklenmekte ama ihtiyacımız 8 milyon ton. 2 milyon ton mısır açığımız var. Bunu da ithalatla karşılamaktayız."