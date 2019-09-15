FİNANS

Çukurova çiftçisinin yüzünü mısır fiyatları güldürdü

FİNANS HABERLERİ  | 15.09.2019 11:13 | Son Güncelleme

Adana'da, bu sene yaklaşık 700 bin dekarda ekilen ve 800 bin ton ürün beklenen mısır, alım fiyatıyla çiftçiyi mutlu etti - Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan: - "Bu yıl 700 bin dönüm alanda, 800 bin ton mısır bekliyoruz. İlk defa mısır fiyatlarının erken açıklanması çiftçimizi mutlu etti" - Çiftçi Mustafa Gördebil: - "Kilogramını 1,15 liradan satıyoruz, desteği de var. Fiyat güzel, sıkıntımız yok"

EREN BOZKURT - Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden Adana'da, bu sene yaklaşık 700 bin dekarda ekilen ve 800 bin ton ürün beklenen mısır, alım fiyatıyla çiftçinin yüzünü güldürüyor.

"Bereketli topraklar" diye adlandırılan Çukurova'da, çiftçilerin mısır hasadı mesaisi devam ediyor.

Adana'da, bu yıl yaklaşık 700 bin dönüm alanda ekimi yapılan mısırda 800 bin ton rekolte bekleniyor. Ortalama 1,15 liradan alıcı bulan mısır, üreticilerin yüzünü güldürüyor.

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de 2016'da 6 milyon 800 bin dönümlük mısır ekim alanının bu yıl 5 milyon 700 bin dönüme düştüğünü söyledi.

Çukurova'da da mısır ekim alanının düştüğüne dikkati çeken Doğan, şöyle konuştu:

"Adana'da ise 967 bin ekim alanı varken, 740 bin dönümün altına düştü. Mısır ekiminin azalmasının tek nedeni çiftçilerimizin pamuk ve narenciye ekimi yapması. Ülkemizde bu yıl 6 milyon ton mısır üretimi beklenmekte ama ihtiyacımız 8 milyon ton. 2 milyon ton mısır açığımız var. Bunu da ithalatla karşılamaktayız."

Doğan, kentte mısır hasadının devam ettiğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Adana'da 2016'dan bu yana verim yaklaşık yüzde 30 düştü. Geçen yıla göre verimimiz de düştü. Bu yıl havaların yağışlı olması nedeniyle ekim gecikti. Bu nedenle verimde düşüş yaşandı. Bu yıl 700 bin dönüm alanda, 800 bin ton mısır bekliyoruz. İlk defa mısır fiyatlarının erken açıklanması çiftçimizi mutlu etti. Çiftçimiz mısır hasadını yaptığında hiç beklemeden ürününü lisanslı depolara götürebilir. Çiftçi, bu yıl fiyatların erken açıklanması ve paranın peşin olmasından memnun."

- Üreticiler fiyattan memnun

Çiftçi Mustafa Gördebil, kentte yaklaşık bin dönümlük arazisinde birinci mahsül olarak mısır ektiklerini ifade etti.

Hasada başladıklarını dile getiren Gördebil, "Çok şükür verim kötü değil ama kötü rakamlar da duyuyoruz. Çok iyi verim olan yerler de var. Kilogramını 1,15 liradan satıyoruz, desteği de var. Fiyat güzel, sıkıntımız yok." diye konuştu.

Cem İnal da fiyattan memnun olduklarını ancak bu yıl verimin düşük olduğunu söyledi.

Tıp tarihine geçecek operasyon! Bağırsaktan cinsel organ yapıldı Tıp tarihine geçecek operasyon! Bağırsaktan cinsel organ yapıldı
Sabiha Gökçen’i 2019 yaz aylarında yaklaşık 10 milyon yolcu kullandıSabiha Gökçen’i 2019 yaz aylarında yaklaşık 10 milyon yolcu kullandı
Türkiye yenilenebilir enerjide büyüyor;4 Avrupa ülkesinden biriTürkiye yenilenebilir enerjide büyüyor;4 Avrupa ülkesinden biri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Adana Çukurova Mısır

En Çok Okunan Haberler

Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var

Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var

Suudi Arabistan petrol üretimini geçici olarak durdurdu

Suudi Arabistan petrol üretimini geçici olarak durdurdu

Bakan Pekcan'dan Volkswagen açıklaması

Bakan Pekcan'dan Volkswagen açıklaması

Bunu yapan çalışana tazminat yok! Yargıtay'dan emsal karar

Bunu yapan çalışana tazminat yok! Yargıtay'dan emsal karar

'Ev almanın tam zamanı' çağrısı

'Ev almanın tam zamanı' çağrısı

Fiyatlar 60 kuruşa kadar düştü

Fiyatlar 60 kuruşa kadar düştü

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sabiha Gökçen’i 2019 yaz aylarında yaklaşık 10 milyon yolcu kullandı

Sabiha Gökçen’i 2019 yaz aylarında yaklaşık 10 milyon yolcu kullandı

Türkiye yenilenebilir enerjide büyüyor;4 Avrupa ülkesinden biri

Türkiye yenilenebilir enerjide büyüyor;4 Avrupa ülkesinden biri

Pamuk diyarı Çukurova'da hasat başladı

Pamuk diyarı Çukurova'da hasat başladı

İstanbul'a 10 bin nüfuslu ülkelerden de turist geldi

İstanbul'a 10 bin nüfuslu ülkelerden de turist geldi

İtalyan Menarini Grup CEO’su Elçin Barker Ergun oldu

İtalyan Menarini Grup CEO’su Elçin Barker Ergun oldu

Dedeman Grubu’nda 3. Kuşak işbaşında

Dedeman Grubu’nda 3. Kuşak işbaşında

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.