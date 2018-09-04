FİNANS

Çukurova Havalimanı alt yapısının yüzde 40 tamamlandı

FİNANS HABERLERİ  | 04.09.2018 15:51 | Son Güncelleme

ADANA Çukurova Havalimanı alt ve üst yapı tesisleri yapımı inşaatında incelemelerde bulunan Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü Funda Ocak, havalimanın alt yapı çalışmalarının yüzde 40'nın tamamlandığını açıkladı.

Çukurova Havalimanı alt yapısının yüzde 40 tamamlandı

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA)- ADANA Çukurova Havalimanı alt ve üst yapı tesisleri yapımı inşaatında incelemelerde bulunan Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü Funda Ocak, havalimanın alt yapı çalışmalarının yüzde 40'nın tamamlandığını açıkladı.
Konuyla ilgili resmi twitter adresinden açıklama yapan DHMİ Genel Müdürü Funda Ocak, "Çukurova Havalimanı Altyapı Tesisleri Yapımı ile Çukurova Havalimanı Üstyapı Tesisleri Yapımı inşaatında incelemelerde bulunduk, hızlı bir şekilde devam eden çalışmaları denetledik. Tamamlandığında ülkemizin en güzel havalimanları arasında yer alacak olan Çukurova Havalimanı’nın altyapı işi yüzde yüzde 40 seviyesine ulaşmış durumda. İş kapsamında 3500 x 60 m ebatlarında pist, 3500 x 45 paralel taksi yolu, 1000 x 240 ebadında 40 uçak kapasiteli apron, Ayrıca kargo ve özel uçaklar apronunun yapımı süratli bir şekilde devam ediyor. Üstyapı tesisleri işi kapsamında ise 200 bin m2, 10 milyon kapasiteli terminal binası, 120 bin m2 yarı açık otopark, 11 adet yolcu köprüsü, Garaj, itfaiye, güç merkezi vb. destek binaları bulunuyor. 07.05.2018 tarihinde yer teslimi yapılmış olan inşaatta çalışmalar devam ediyor" dedi.

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Çukurova Havalimanı alt yapısının yüzde 40 tamamlandıÇukurova Havalimanı alt yapısının yüzde 40 tamamlandıÇukurova Havalimanı alt yapısının yüzde 40 tamamlandı

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