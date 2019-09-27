FİNANS

Çukurova Mobilya Dekorasyon Fuarı hazırlıkları tamamlandı

FİNANS HABERLERİ  | 27.09.2019 15:46 | Son Güncelleme

Fuar, Adana'da 1-6 Ekim tarihlerinde düzenlenecek

Adana'da 1-6 Ekim'de düzenlenecek 12. Çukurova Mobilya Dekorasyon Fuarı için hazırlıklar tamamlandı.

TÜYAP Adana Fuarcılık'tan yapılan açıklamaya göre, Adana Valiliği, Adana Büyükşehir Belediyesi, çeşitli oda ve derneklerin desteğiyle organize edilen fuar, 1-6 Ekim'de, TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Fuarda, ev ve ofis mobilyaları, dekorasyon, aydınlatma, ev tekstili, bahçe mobilyaları, ev elektroniği ve aksesuarları yer alacak.

Geçen yıl 40 binden fazla ziyaretçi çeken fuarda, mobilya konusunda önemli üretici ve ihracatçı firmaların ürünleri sergilenecek.

Yurt içi ve yurt dışından ticari alım heyetlerinin gelmesi beklenen fuara, 60'dan fazla ilden de katılım olacak.

Fuar, 1 Ekim Salı günü saat 12.00'de törenle açılacak.

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