Çukurova'da balık yetiştirilecek

ÖMER FANSA - Türkiye'nin en önemli bitkisel üretim alanlarından Çukurova'da artık balık da yetiştirilecek.
Adana'da Akdeniz Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği (ASHİB) öncülüğünde, ilin bitkisel üretim kadar hayvansal üretimde de sahip olduğu potansiyeli harekete geçirmek için Adana Balık ve Su Ürünleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (OSB) kurma çalışmalarına başlandı.
Karataş ilçesine bağlı Adalı Mahallesi kırsalında Ceyhan Nehri'nin denize döküldüğü yerin yakınlarında bitkisel üretime elverişli olmayan 6 bin 500 dekar alanda kurulacak OSB için Tarım ve Orman Bakanlığından ön onay gelmesinin ardından kadastro işlemleri tamamlandı.
Altyapı projeleri hazırlanma aşamasında olan OSB'de yeni yıla doğru Bakanlık tarafından arsa teslimi yapılması, 2019 ilkbaharında ilk kazmanın vurulması, yaza doğru da yavru balık ve karideslerin havuzlara atılması planlanıyor.
OSB'de her biri 25 dönüm büyüklüğünde hazırlanan parsellerde müteşebbisler tarafından kurulacak 215 havuzda tatlı su ve tuzlu su balıkları ile karides üretimi yapılacak. Yatırımcılar, OSB'de kuluçkahane, yem fabrikaları, aşılama, balık işleme, paketleme tesisleri de kurabilecek.
Yılda 45 bin ton balık, 15 bin ton karides üretilecek OSB'de 300 milyon dolar ihracattan olmak üzere 500 milyon dolar gelir sağlanması hedefleniyor. OSB'de 3 bin kişinin direkt olarak istihdam edilmesi planlanıyor.
Sınır olarak belirlenen 60 yatırımcı başvuru sayısına ulaşan OSB'de Uzak Doğu firmaları da yer almak istiyor.
ASHİB Başkan Vekili Ali Can Yamanyılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ihracat yapan balık firmalarının bölgede potansiyel olmasına rağmen yeterli kültür balıkçılığı yapılmadığı için ihraç edecekleri balıkları başka bölgelerden getirmek zorunda kaldığını belirterek, bu sonunun aşılması için balıkçılık ihtisas OSB'si kurma fikrinin ortaya çıktığını söyledi.
Bölgedeki araziler içinde bitkisel üretimde kullanılmayan özellikteki alana bu OSB'nin kurulacağını ifade eden Yamanyılmaz, "Arazi için ön izinler alındı, kadastro çalışmalarını yaptık, jeofizik haritası çıkarıldı, su analizi yapıldı. Bundan sonra yapılacak işlemler akabinde sanıyorum yeni yıla doğru arazinin tam teslimi yapılacak. Planlarımıza göre bizim havuzlar için, yatırım için ilk kazmayı vurmamız gelecek yıl ilkbahar sonunu bulur. Yaz sonunda balık yavrularını havuzlara aktarmayı hedefliyoruz." dedi.
Çukurova'da verimli topraklar olmasına karşın verimsiz arazilerin de olduğunu aktaran Yamanyılmaz, kendilerinin verimsiz araziyi tamamen verimli hale getirip ihracata ve istihdama dönük büyük bir yatırım gerçekleştirilmesine önayak olacaklarını belirtti.
Çukurova'da tarla balıkçılığını ön plana çıkaracaklarının altını çizen Yamanyılmaz, şunları söyledi:
"Çukurova denilince insanların aklına narenciye geliyor, yöre pamuk deposu olarak biliniyor. Bizim hedefimiz önümüzdeki 5 yıl içinde Adana, Çukurova denince insanların aklına balık gelmesi. Balık olsun, karides olsun doğal ortamda yetişenlere yakın olacağından dünyada iyi bir pazar bulacağına inanıyoruz. Adana ve Çukurova balıkla ünlecek."
OSB için 60'ın üzerinde talep aldıklarına anlatan Yamanyılmaz, "Elemelerden sonra nihai yatırımcılar belirlenecek. Uzakdoğudan da arayıp yatırımcı olarak yer almak istiyorlar. Çünkü en büyük pazar Avrupa. Bu yörede yatırım yaparak Avrupa ve Ortadoğu'ya yakın olmak istiyorlar. Yaklaşık 300 milyon dolarlık ihracat olmak üzere toplam 500 milyon dolarlık gelir sağlanacak. Bu Adana'nın ihracatına da büyük katkı verecek." diye konuştu.
Yamanyılmaz, OSB'de nitelikli personel bulunması için ilçedeki Çukurova Üniversitesine ait atıl haldeki bir binanın da su ürünleri konusunda meslek yüksek okulu olması için girişimlerde bulunduklarını dile getirdi.
- Denizde kafeste üretim yok
Yamanyılmaz, Adana'da büyük bir deniz potansiyeli olmasına rağmen halen denizde kafeslerde balık üretimi yapılmadığını, bu durumun büyük bir eksiklik olduğuna dikkat çekti
Adana'nın bu potansiyelini de harekete geçirmek istediklerini aktaran Yamanyılmaz, "Tarla balıkçılığı kadar denizde açıkta kafeste balıkçılık da düşünüyoruz. Bölgede büyük katma değer yaratacak, istihdama önemli katkı sunacak bir proje. Bölge kültür balıkçılık merkezi olarak da Türkiye'nin ikinci merkezi olacak." diye konuştu.
Yamanyılmaz, OSB'nin kurulmasında büyük emek veren Vali Mahmut Demirtaş ve mütevelli heyetine teşekkür etti.
- Karides ön plana çıkacak
Proje danışmanı Can Kabaali de OSB'de 6 bin 500 dekarda deniz, tatlı su balıkları ve karides olmak üzere üç kümelenme yapacaklarını belirtti.
Kabaaili, "En önemli kümelenmemiz karides olacaktır ki Türkiye'de karideste ciddi bir açık var. Burada özellikle Akdeniz karides yetiştiriciliği ön planda olacak. Yılda 45 bin ton civarında balık üretimi planlanıyor. Her bir havuz minimim 25 dönüm olacak. Şu anda 215 havuz planlandı ayrıca 500 dekarlık alanda da sektöre ait hemen hemen her türlü tesis yer alacak." dedi.
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