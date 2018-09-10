Çukurova'da konut fiyatlarında indirim

Adana ve Mersin’de faaliyet gösteren müteahhit dernekleri, üye firmalar tarafından yapılan konutların fiyatlarında yüzde 10 indirime gitme kararı aldıklarını bildirdi.
Mersin Yapı Müteahhitleri Derneğinden (MERYAP) yapılan yazılı açıklamaya göre, MERYAP Başkanı Nesim Ekinci ve Yönetim Kurulu üyeleri Adana Yapı Müteahhitleri Derneği (AYAMDER) Başkanı Nadir Vurankaya'yı ziyaret etti.
Vurankaya ziyarette, iki derneğin birlikte hareket etme kararı aldığını, bu kapsamda üye firmaların konut fiyatlarında yüzde 10 indirime gideceğini kaydetti.
Gerek banka kredileri gerek bireysel ve yapı müteahhitleri derneği aracılığı ile yapılan indirimli anlaşmalar ve gerekse firma bünyesinde tüketicilere yüzde 0,98-1,3 faiz oranı ve 30-60 ay vade seçenekleri sunacaklarını ifade eden Vurankaya, kar oranlarından fedakarlık yapmayan tüm firmaların uyarılacağını, aynı tutumlara devam edenlerle ise çalışılmayacağını vurguladı.
Vurankaya, müteahhitleri en çok zorlayan durumlardan birinin de arsa maliyetleri olduğunu belirterek, yeni yapılacak arsa anlaşmalarında inşaat yapım sözleşmelerindeki oranların ortalama yüzde 10-20 puan aşağı çekilmesi kararı aldıklarını duyurdu.
MERYAP Başkanı Ekinci de dövizdeki kur atakları nedeniyle maliyetlerde yaşanan artışın inşaat sektörünü etkilediğini belirtti.
Sektöre malzeme sağlayan firmaların ürünleri ellerinde tutarak spekülasyon yaptıklarını ve 6 ay öncesinden yapılan anlaşmalara dahi uyulmayarak malzeme temininde sıkıntı yaşattıklarını iddia eden Ekinci, bu firmalarla birlikte çalışmama konusunda AYAMDER ile ortak paydada buluştuklarını kaydetti.
Ekinci, konut fiyatlarında indirim yapılmasını kararlaştırdıklarını, tüketicilere sunacakları imkanla piyasalardaki durgunluğu canlandırmayı hedeflediklerini belirtti.
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