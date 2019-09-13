Çukurova'da pamuk hasadı başladı

İBRAHİM ERİKAN - Türkiye'nin tarımsal üretim merkezlerinden Çukurova'da, 450 bin dekarda ekilen ve hasadına başlanan pamukta 250 bin- 270 bin tonluk üretim bekleniyor.

Tekstil, kozmetik, gıda ve yem sektöründe kullanılan pamuk, Çukurova çiftçisi tarafından "beyaz altın" olarak nitelendiriliyor.

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, AA muhabirine, uçsuz bucaksız bereketli topraklarıyla Çukurova denilince akla ilk gelen ürünün pamuk olduğunu söyledi.

Romanlara, türkülere, filmlere konu olmuş pamuğun, yörede "beyaz altın" olarak bilindiğini aktaran Doğan, "Tekstil ve konfeksiyon sanayisine sağladığı katma değeriyle vazgeçilmez bir ürün olan pamuk, ham madde konumunda olduğu tekstilde yapılan ihracatta, Türkiye ekonomisinde önemli paya sahiptir." diye konuştu.

Doğan, pamuğun Türkiye'de yaklaşık 5,2 milyon dekar alanda ekildiğini ve 2,6 milyon ton civarında ürün alındığını belirterek, şöyle konuştu:

"Pamukta, üretimin tüketimi karşılama oranı yüzde 60'larda kalmıştır. Yüzde 40'lık fark ise ithalat ile karşılanmaktadır. İthalat yaptığımız için ülkemizin dövizi yurt dışına gitmektedir. Ülkemizin toprağı elverişli olmasından dolayı pamuk üretimi daha fazla artırılmalı. Pamuk fiyatları geçen yıl 4,5 lirayı bulmuştu, hasadın sonuna doğru 3 lira civarındaydı. Şu anda geçen yılki fiyatlarla satışı yapılıyor."