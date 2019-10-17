FİNANS

Çukurova'da pamukta verim ve üretim artıyor

FİNANS HABERLERİ  | 17.10.2019 11:21 | Son Güncelleme

Adana'da, devlet tarafından verilen prim desteğiyle ekim alanları her geçen yıl genişleyen pamuktan, son 5 yılda elde edilen rekolte 884 bin 922 tona ulaştı - Bu yıl yaklaşık 400 bin dekarla son 5 yılın en yüksek ekim alanına ulaşılan pamukta, tahmini rekolte 220 bin ton oldu

İBRAHİM ERİKAN - Adana'da, devlet tarafından verilen prim desteğiyle ekim alanları her geçen yıl genişleyen pamukta 5 yılda elde edilen rekolte 884 bin 922 ton oldu.

Çukurova'da, filmlere ve romanlara konu olan, bir dönem çiftçinin büyük bölümünün tarlalarına ektiği pamuk, devletin verdiği prim desteğiyle arazileri daha fazla süslemeye başladı.

Bölge çiftçisi tarafından "beyaz altın" olarak adlandırılan, tekstil, kozmetik, gıda ve yem sektörü gibi önemli alanlarda kullanılan pamuğa, Çukurova'daki üreticilerin ilgisi arttı.

Kentte, 2015'te 267 bin dekarda ekilen ve 138 bin kütlü pamuk elde edilen üründe, bu sene yaklaşık 400 bin dekardan 220 bin ton tahmini rekolteye ulaşıldı.

Çiftçinin yeniden tarlasına ekmeye başladığı pamukta, 2015'ten 2019'a ekim alanında yaklaşık yüzde 50, rekoltede de yüzde 59 artış oldu, üretim 884 bin 922 tona ulaştı.

- Son 5 yılın verileri

Kentte, son 5 yılda gerçekleştirilen kütlü pamuk üretim rakamları şöyle:

Yıl Ekim alanı (Dekar) Verim (Kg/dekar) Rekolte (Ton) 2015 267.417 518 138.612 2016 273.458 555 151.880 2017 317.905 529 168.287 2018 362.453 569 206.143 2019 (Tahmini) 400.000 555 220.000

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Adana

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