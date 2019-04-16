FİNANS

Çukurova'da turfanda patates hasadına başlandı

FİNANS HABERLERİ  | 16.04.2019 11:02 | Son Güncelleme

Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden Adana'da, 60 bin dekar alanda ekimi yapılan patateste yaklaşık 250 bin ton ürün bekleniyor - Tarım ve Orman İl Müdürü Muhammet Ali Tekin: - "Piyasadaki yüksek fiyat üretimle birlikte düşecek. Hem üretici hem tüketici daha uygun fiyata ürün bulacak"

EREN BOZKURT - Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden Adana'da turfanda patates hasadına başlandı.

Bereketli Çukurova topraklarında üretim yapan çiftçiler, 60 bin dekar alana ektikleri patatesin hasat zamanının gelmesinin sevincini yaşıyor.

Yoğun emekle yetiştirilen patatesleri toplamaya başlayan üreticiler, bereketli bir sezon umut ediyor.

Adana Tarım ve Orman İl Müdürü Muhammet Ali Tekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'deki sezonun ilk turfanda patates hasadına başladıklarını söyledi.

Tekin, yağışlar nedeniyle bazı bölgelerde küçük çaplı hasar olsa da bu durumun ortalama üretimlerini değiştirmediğini belirtti.

Erken hasadın getirisinin iyi olduğunu ifade eden Tekin, şöyle devam etti:

"Piyasa şu anda iyi. Üretici malı yetişmişse bir an önce piyasaya sürerek biraz daha para kazanmayı hedefliyor. Aynı zamanda piyasaya yeni ürün girince piyasa regüle olup tüketici daha uygun fiyata ürün tüketmiş olacak. Hem üretici hem tüketici açısından daha karlı bir ortam olacaktır. Bizim hedefimiz hem üreticiyi hem tüketiciyi korumak."

-"Hasadımızın 15 Mayıs gibi biteceğini tahmin ediyoruz"

Tekin, turfanda patates hasadıyla piyasayı rahatlattıklarını vurgulayarak, "Taze ürünler giriyor piyasaya. Piyasadaki yüksek fiyat üretimle birlikte düşecek. Hem üretici hem tüketici daha uygun fiyata ürün bulacak. Tüketici açısından olumlu bir ortam olacak. Hasadımızın 15 Mayıs gibi biteceğini tahmin ediyoruz. Bizden sonra da İzmir ve diğer bölgeler hasada başlıyor. Böylece ülkemizin dışa bağımlılığını da mayısta bitirmiş olacağız." ifadelerini kullandı.

Adana'nın Türkiye'deki patates üretiminin yaklaşık yüzde 6'sına sahip olduğuna dikkati çeken Tekin, "İlimizde yaklaşık 60 bin dekar alanda patates ekimi var. Geçen seneyle arasında çok fark yok. Tahmini üretimimiz 250 bin ton civarında olacak." dedi.

Çiftçi Muzaffer Turgut de ürünlerinin olgunlaştığını ancak yağışlar nedeniyle hasada biraz geç başlayabildiklerini söyledi.

Turgut, ilk hasadı yaptıkları için mutlu olduklarını ifade ederek, "Hasadımız ülkemiz için hayırlı uğurlu olsun. Adana'da patates sezonumuz yeni başladı. Patates en yakın zamanda eski fiyatlarına düşecek."

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Anahtar Kelimeler:
Adana hasat Patates turfanda

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