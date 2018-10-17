Çukurova'dan 30 ülkeye trafo ihracatı

Geçen yıl 13 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini dile getiren Dağsuyu, ürünlerinin yüzde 50'sini yurt dışına gönderdiklerini, bu yıl ise bu rakamı yüzde 70'e çıkarmak istediklerini aktardı.

30 ülkeye ihracat yaptıklarını anlatan Dağsuyu, şu an en yoğun şekilde Avrupa, Ortadoğu ve Afrika'ya ürün gönderdiklerini belirtti.

Beta Transformatör Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Cenk Dağsuyu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin yanı sıra 2015 yılında Etiyopya'da da fabrika kurduklarını, orada da 60 kişiye istihdam sağladıklarını söyledi.

Bu yıl sonu itibariyle ihracatı 18 milyon dolara yükseltmeyi planlayan firma yetkilileri, TÜBİTAK desteğiyle hazırladıkları kayıp kaçak oranı düşük trafoyla pazardaki paylarını artırmayı amaçlıyor.

Sanayi bölgesinde 18 bini kapalı 64 bin metrekare alan üzerine kurulu firma, istihdam ettiği 220 kişiyle dağıtım, güç ve kuru tip olmak üzere ayda ortalama 800 transformatör üretiyor.

- 20 milyon avroluk yatırım

Miktar bazında bakıldığında Türkiye'nin en fazla transformatör üreten ikinci firması olduklarını söyleyen Dağsuyu, şunları kaydetti:

"Şu an aylık kapasitemiz 800 adet. Bu rakam dünya normlarına göre çok iyi. Dünyada aylık üretim adetleri 300-350 civarında. Güncel rakamlarla yüzde 65'ini ihracata gönderiyoruz ve geri kalanını Türkiye'deki enerji dağıtım şirketleri ve bayilere satıyoruz. Hedefimiz daha çok çalışıp büyük yatırımlara girmek. Şu an 40 bin metrekare alana 20 milyon avroluk bir yatırım yapacağız, bu yatırımla rekabeti az olan transformatörleri üretmeyi planlıyoruz. Gidemediğimiz bir Amerika Kıtası kaldı oraya da gideceğiz."

Dağsuyu, Ar-Ge merkezinde üretime yönelik çeşitli projeler yaptıklarını belirterek, bu kapsamda şu anda TÜBİTAK destekli, enerji verimliliği yüksek, kayıp kaçak oranı düşük ekodizayn trafonun üretimi aşamasında bulunduklarını ifade etti.

