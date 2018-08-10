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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomik savaşı da başarılı bir şekilde vereceğiz

FİNANS HABERLERİ  | 10.08.2018 15:00 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Baybur’ta cuma namazı öncesi dövizdeki hareketlilik ile ilgili konuştu, “İnşallah bu felaketleri de atlatacağız ama ekonomik savaşı da başarılı bir şekilde vereceğiz” dedi.

Fatih Turan-Selçuk Başar-Uğur Aydın-Murat Söylemez / Bayburt, 10 Ağustos (DHA) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Baybur’ta cuma namazı öncesi dövizdeki hareketlilik ile ilgili konuştu, “İnşallah bu felaketleri de atlatacağız ama ekonomik savaşı da başarılı bir şekilde vereceğiz” dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, teşekkür ziyaretlerine 24 Haziran seçimlerinde yüzde 82 ile en yüksek oyu aldığı Bayburt'tan başladı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk 'Cumhurbaşkanı' olan Recep Tayyip Erdoğan, teşekkür ziyaretlerine başladığı Bayburt’ta Ulu Camii’ndeki cuma namazından önce konuştu. Erdoğan, dövizdeki hareketlilik ile ilgili, “Cumanız mübarek olsun. Rabbim nice cumalara nice sağlık, sıhhat, afiyet birlik ve beraberlik içerisinde bizleri kavuştursun. Bütün oynanan oyunları zaten biliyorsunuz ve görüyorsunuz. 24 Haziran’da hamd olsun Bayburt olarak bunun en güzel örneğini verdiniz. İnşallah bu felaketleri de atlatacağız ama ekonomik savaşı da başarılı bir şekilde vereceğiz. Şimdiden Kurban Bayramınızı tebrik ediyorum” dedi. (Fotoğraflı)

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