FİNANS

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli pikap aracı kullandı

FİNANS HABERLERİ  | 21.09.2019 15:53 | Son Güncelleme

Erdoğan, TEKNOFEST İstanbul'da ilk kez sergilenen BMC'nin pikap aracını inceledi ve sürücü koltuğuna geçti - Araca, Erdoğan'ın da onayıyla miğfer anlamına gelen Tulga ismi verildi - BMC Yönetim Kurulu Üyesi Taha Yasin Öztürk: - "Aracın toplamda 7 versiyonunu olacak. Büyük bir ihtimalle ocak ayında bir lansmanla bütün araçlarımızı tanıtacağız"

İSTANBUL (AA) - GÖKSEL YILDIRIM - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST İstanbul) ilk kez sergilenen BMC'nin yerli pikap aracını kullandı. Araca, Erdoğan'ın da onayıyla miğfer anlamına gelen Tulga ismi koyuldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu, Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul'da, BMC'nin ilk kez sergilediği pikap tipi aracı inceledi.

Yetkililerden araca ilişkin bilgiler alan Erdoğan, daha sonra sürücü koltuğuna geçti. İncelemesini araç içerisinden sürdüren Erdoğan, bir süre aracı kullandı, sonrasında da aracı imzaladı.

BMC Yönetim Kurulu Üyesi Taha Yasin Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aracı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görmesi için alandan çıkacağı noktaya getirdiklerini söyledi.

Araca ismini Erdoğan'ın vermesini istediklerini ifade eden Öztürk, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanımız, arabamızı gördü, inceledi. Aracı 5-6 dakika kadar kendisi sürdü ve beğendiğini söyledi. Motorunu çok sesli buldu, 'Motorunun sesini kısın' dedi. Kendisi için bir daha yalıtımla ilgileneceğiz. Kendisine aracın ismi ne olsun diye sorduğumuzda Süleyman Beye (İçişleri Bakanı Süleyman Soylu) bıraktı önce topu. Biz de ismi kendisinden beklediğimizi söyledik. 'Siz ne düşünüyorsunuz?' dedi. Biz isimleri Osmanlı'dan gidiyoruz, sizin için de uygunsa Tulga ismini koyalım dedik ve ismini Tulga olarak koyduk. Sonra kendisinden imzayı aldık. Teşekkür etti bize, 'Elinize sağlık, devamını bekliyoruz' dedi. Biz de inşallah devamını yapacağız."

Öztürk, Tulga'nın, askerlerin korunmak için kafalarına taktıkları miğfer anlamına geldiğini ifade ederek, "Bu da zırhlı bir araç ve askeri korumak için yapılmış. O yüzden Tulga ismini tercih ettik." diye konuştu.

Aracın toplamda 7 versiyonunu yapacaklarını dile getiren Öztürk, ocak ayına kadar bu versiyonları tamamlamayı hedeflediklerini bildirdi. Öztürk, "Büyük bir ihtimalle ocak ayında bir lansmanla bütün araçlarımızı tanıtacağız. Seri üretime pikap için ocakta girmeyi düşünüyoruz ama bir aksilik çıkarsa bu ocak değil belki şubat, mart olur ama o tarihten itibaren seri üretime başlayacağız." bilgisini paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla aracın kendileri için daha da değerlendiğini ifade eden Öztürk, "Bizim için çok kıymetlendi araba, değeri de arttı. Kendi müzemiz var. Büyük ihtimalle müzeye koyacağız." ifadelerini kullandı.

Bebek banyosu yaptırmanın püf noktaları!Bebek banyosu yaptırmanın püf noktaları!
Lüks markalar indirimli ürünleriyle Garaj Günleri’ndeLüks markalar indirimli ürünleriyle Garaj Günleri’nde
Transit yolcusu artan THY, 'Melekler Kenti'ne haftada 11 kez uçacakTransit yolcusu artan THY, 'Melekler Kenti'ne haftada 11 kez uçacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
BMC BMC Yönetim Kurulu Üyesi Taha Yasin Öztürk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan pikap TEKNOFEST İSTANBUL

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert açıklamalar

Linç edilen ünlü YouTuber kendini böyle savundu

Linç edilen ünlü YouTuber kendini böyle savundu

Türkiye’nin en çok tercih edilen ikinci el araç modelleri

Türkiye’nin en çok tercih edilen ikinci el araç modelleri

Sadece 1 koli kaldı! Kapış kapış gidiyor

Sadece 1 koli kaldı! Kapış kapış gidiyor

Grev kararı almıştı! Anlaşma sağlandı

Grev kararı almıştı! Anlaşma sağlandı

Bu haftanın kazandıranı belli oldu

Bu haftanın kazandıranı belli oldu

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Lüks markalar indirimli ürünleriyle Garaj Günleri’nde

Lüks markalar indirimli ürünleriyle Garaj Günleri’nde

Transit yolcusu artan THY, 'Melekler Kenti'ne haftada 11 kez uçacak

Transit yolcusu artan THY, 'Melekler Kenti'ne haftada 11 kez uçacak

Atık suyla ısıtılan seradan yurt dışına patates tohumu

Atık suyla ısıtılan seradan yurt dışına patates tohumu

THY'nin kargo markası, uçaklar ile 19 ayda 169 lüks araç taşıdı 

THY'nin kargo markası, uçaklar ile 19 ayda 169 lüks araç taşıdı 

KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

TOBB - Kurulan şirket sayısı Ağustos’ta aylık yüzde 26.34 azaldı

TOBB - Kurulan şirket sayısı Ağustos’ta aylık yüzde 26.34 azaldı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.