Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, 'Yatırım Adası' teşekkürü

Fatih TURAN-Aleyna KESKİN/TRABZON, (DHA) - TRABZON Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı Suat Hacısalihoğlu, Trabzon Yatırım Adası Endüstri Bölgesi’nin Trabzon’un Cazibe Merkezleri Programı kapsamına alınması nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti. Sahil dolgusu üzerine kurulacak ve 7 bin kişiye doğrudan, 25 bin kişiye dolaylı olarak iş imkanı sağlanacak projeye ilişkin konuşan Hacısalihoğlu, "Trabzon Yatırım Adası, endüstri kanununu imzalaması ile yürürlüğe girdi. Projelerin tamamlanması için de ihaleye çıkmış bulunuyoruz. 17 Eylül'de bu ihaleyi tamamlayarak önümüzdeki süreçte artık dolgu ve daha sonra alt yapının hazırlanmasını tamamlayacağız. Yatırımcıları, bu güzel cennet şehrimize bekliyoruz" dedi.

TTSO Başkanı Suat Hacısalihoğlu, Arsin ilçesinde 278 hektarlık dolgu alanı üzerine kurulacak olan Trabzon Yatırım Adası Endüstri Bölgesi’nin Cazibe Merkezleri Programı kapsamına alınmasını değerlendirdi, projeyle ilgili Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 24 Ağustos Cuma günkü Resmi Gazete’de yayımlanması nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti. Başkan Hacısalihoğlu, Trabzon Yatırım Adası Endüstri Bölgesi ile 7 bin kişiye doğrudan, 25 bin kişiye dolaylı olarak iş imkanı sağlanacağını, yatırım ortamını canlandırmak, üretimi ve istihdamı artırmak için Trabzon Cazibe Merkezleri Programı kapsamına alınmasının heyecan verici olduğunu söyledi.

Yatırım Adası'nın bölgenin gelişmesine ve kalkınmasına büyük katkı sunacağını belirten Hacısalihoğlu, "Trabzon Yatırım Adası Endüstri Bölgesi'ndeki esas amaç; inovatik ve teknolojik sürdürülebilir yatırım ortamının hazırlanması ve aynı zamanda ülkenin uluslararası rekabetinin arttırılması noktasında da yatırım arazisi olması. Yapmış olduğumuz çalışmalarda bölgenin ve ülkenin buna ihtiyacı olduğu, sanayi stratejisi belgesinde de ortaya koyuldu. 10'uncu kalkınma planında da ülkemizin dört devrimi olarak da sürdürülebilir yatırıma girmesi için atılan adımlardan bir tanesi. Bu doğrultuda yapılan çalışmalar neticesinde özellikle Doğu Karadeniz Bölgesi'nin merkezi ve metropolitan bir şehir olan Trabzon, hem cazibe merkezlerine uymakta hem de interlantına bağlı olarak geleceğe, ihracata dönük teknolojik yatırımların yapılacağı ender yerlerden bir tanesi. Bölgedeki en güvenilir yatırım ortamı olması neticesi ile de Trabzon'un yatırım adasına ev sahipliği yapması en uygun kararlardan bir tanesi oldu. Bu doğrultuda alışılmış önemli ihracat rakamlılarımız var" dedi.

'BÜYÜK VE STRATEJİK YATIRIMLAR YAPILACAK'

Yatırım adasında özellikle orta ve büyük teknolojik ürünlerin üretileceğini kaydeden Hacısalihoğlu, "Trabzon hem ihracat şehri hem de sanayi anlamında bakıldığı zaman alt yapı, sanayi kültürü, genç ve dinamik bir nüfus ve aynı zamanda iklimin sağladığı olumlu olanaklarla ön plana çıkıyor. Lojistik olarak da bütün dünya ile entegre olan bir şehir. Özellikle Trabzon'un, Rusya federasyonu, Türkiye Cumhuriyetleri, Kafkaslar ve İran'da dahil olmak üzere geniş interlantı ile en güvenilir yatırım ortamı olması sebebi de yatırım adasının Trabzon'da yapılması için önemli bir etken oldu. Önümüzdeki süreçte bakanlığımızla da yaptığımız çalışmalar doğrultusunda Trabzon yatırım adasında endüstri bölgesindeki sektörler olarak; özellikle gıda teknolojileri, biyoteknolojiler, nano teknolojiler, sağlık, savunma, uzay ve havacılık teknolojileri, otomotiv teknolojileri yapılacak. İhtiyaç olan ülkenin büyük yatırımları ve stratejik yatırımların bölgede yapılması noktasında kararlarımızı almış bulunuyoruz" diye konuştu.

'PROJELERİNİN TAMAMLANMASI İÇİN DE İHALEYE ÇIKMIŞ BULUNUYORUZ'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Trabzon Yatırım Adası Endüstri kanununu imzalaması ile yürürlüğe girdiğini hatırlatan Hacısalihoğlu, şöyle konuştu:

"Yatırım Adası ile ilgili sürece baktığımız zaman bu süreç doğrultusunda yapılması gereken kanuni düzenlemelerin tamamı yapıldı. Trabzon'da bir yönetici şirket olarak bir şirket kurduk. Bu şirkette geleceğe dönük faaliyetlerin yürütülmesi ile ilgili yatırımcılar, arazinin tahsis edilmesi konusunda gerekli kararları vermek sureti ile çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Ve bu çalışma Sayın Cumhurbaşkanımızın 4 ağustos tarihinde Trabzon'a geldiğinde Trabzon Yatırım Adası Endüstri kanununu imzalaması ile yürürlüğe girdi. Bunun bir adım ilerisinde de yönetici şirket olarak bölgenin yatırım ortamının hazırlanması için alt yapı ihalesi olarak bahsettiğimiz sondajlar, ÇET raporları, dolgu ve uygulama projelerinin tamamlanması için de ihaleye çıkmış bulunuyoruz. 17 Eylül'de bu ihaleyi tamamlayarak önümüzdeki süreçte artık dolgu ve daha sonra alt yapının hazırlanmasını tamamlayacağız"

'YATIRIMCILARA HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERECEĞİZ'

Yatırımcılara da çağrıda bulunan Hacısalihoğlu, "Özellikle stratejik yatırım yapacak olan büyük yatırımcılarımıza bölgemize gelip yatırım yapmalarını ve katma değeri yüksek ürünlerin üretilmesi konusunda ağırlıklı ihracata yönelik bu yatırımları Trabzon'a çekmeleri konusunda kendilerine çağrıda bulunuyoruz. Trabzon her yönü ile yatırıma uygun bir şehir. Biz kendilerine her türlü desteği vereceğimizi beyan ediyoruz. Kendilerini bu güzel cennet şehrimize bekliyoruz. Gelsinler yatırımlarını yapsınlar hayatlarını yaşasınlar. En önemlisi de iyi bir kar ederek daha da işlerini büyütsünler" dedi.

ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR ETTİ

Trabzon iş dünyasını yakından ilgilendiren önemli çalışmalar yapıldığına da dikkat çeken Hacısalihoğlu, "Trabzon’u ülkemizin orta ve yüksek teknoloji üretim merkezlerinden biri yapacak olan Yatırım Adası’nın fikir aşamasından bugüne kadar her anında bizlerin önünü açan, destekleriyle bu projeye büyük güç katan ve bu aşamaya gelmesine neden olan Sayın Cumhurbaşkanımıza, Trabzon iş dünyası adına teşekkür ediyoruz. Bu vesileyle Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak’a, İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’ya, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank’a, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Cahit Turhan’a, milletvekillerimize, yerel yöneticilerimize projelerimize, çalışmalarımıza ve şehrimize verdikleri destek nedeniyle teşekkür ediyoruz” ifadelerinde bulundu.

MÜJDEYİ ERDOĞAN VERMİŞTİ

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün Trabzon'da katıldığı toplu açılış töreninde, 7 bin kişiye doğrudan istihdam sağlayacak Trabzon Yatırım Adası Endüstri Bölgesiyle ilgili Cumhurbaşkanlığı kararnamesini önceki gün imzaladığını müjdelemişti.

YATIRIM ADASI

Türkiye'nin 5’inci endüstri bölgesi olan Trabzon TR61 Yeşil Endüstri Bölgesi Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 2018 yılı yatırım programına alındı. Doğu Karadeniz’deki yatırım alanı sorunu nedeniyle denize dolgu yapılarak inşa edilecek olan Yeşil EB, Türkiye’de dolgu yapılarak ada şeklinde inşa edilecek olan ilk proje olacak. Trabzon’un Arsin İlçesi’nin açıklarına inşa edilecek olan yatırım adası, 2 milyon 771 bin metrekare alan büyüklüğüne sahip olacak. 2 yılda tamamlanması beklenen yatırım adasındaki 500 bin metrekarelik alan, yerli yatırımcıya tahsis edilecek. Geri kalan alanlar ise stratejik öneme sahip yabancı yatırımcılara verilecek. Trabzon Yatırım Adası Endüstri Bölgesi ile 7 bin kişiye doğrudan, 25 bin kişiye dolaylı olarak iş imkanı sağlanacak.