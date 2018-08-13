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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'döviz bozdurun' çağrısına Sivas'tan destek

FİNANS HABERLERİ  | 13.08.2018 16:14 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Yastık altındaki dövizleri bozdurun' çağrısının ardından Sivas'ta vatandaşlar, döviz bürolarına giderek ellerindeki dolar ve euroları Türk Lirası'na çevirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'döviz bozdurun' çağrısına Sivas'tan destek

Hüsnü Ümit AVCI-İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Yastık altındaki dövizleri bozdurun' çağrısının ardından Sivas'ta vatandaşlar, döviz bürolarına giderek ellerindeki dolar ve euroları Türk Lirası'na çevirdi.
Dövizdeki yükselişin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Yastık altındaki dövizleri ve altınları bozdurun' açıklaması sonrasında, Sivas'ta vatandaşlar harekete geçti. Sivaslılar, döviz bürolarına giderek ellerindeki dolar ve euroları Türk Lirası'na çevirdi. Döviz büroları önünde kuyruklar oluştu. Elindeki dövizi Türk Lirası'na çeviren İbrahim Karaca, "Varımızla, yoğumuzla, canımızla, kanımızla destek veriyoruz. Euro bozdurdum, Türk parasına çevirdim. Cumhurbaşkanımızın çağrısına destek vermeyen insanlar da otursun iyi düşünsünler. Yarın ülkesi olmadığında hangi ülkeye sığınacak, hangi bayrağın altında yaşayacak. Biz sığınmacı kabul ediyoruz ama Allah korusun bizim ülkemize bir şey olduğunda bizi dünyanın hangi ülkesi kabul edecek, onu bir düşünsünler" dedi.
2 bin euro bozduran Mustafa Hatip ise "Başkanımızın talimatını kendi çapımızda destekledik. 2 bin euro kadar bozdurdum. Her türlü bizimle savaşıyorlar, hiçbir çareleri kalmadı, tek çareleri ekonomik savaş. Biz de tabii Başkanımızın, Ekonomi Bakanımızın söylediklerini yerine getirerek buna dayanacağız" ifadelerini kullandı.
Bin euro bozduran Hayrettin Öztürk de "Daha da bozduracağım. Her zaman devletimizin yanında olmamız lazım. Parasız, pulsuz, aç yaşanır ama vatansız yaşanmaz. Birlik olursak bunların hepsi dibe vuracak. Bin euro bozdurdum, daha elimde ne kadar varsa da bozduracağım" diye konuştu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'döviz bozdurun' çağrısına Sivas'tan destekCumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'döviz bozdurun' çağrısına Sivas'tan destekCumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'döviz bozdurun' çağrısına Sivas'tan destek

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