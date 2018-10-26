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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fındık açıklaması üreticileri sevindirdi

FİNANS HABERLERİ  | 26.10.2018 12:42 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan’ın, Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) 1 Kasım itibariyle fındık alımına başlayacağı müjdesi vermesi, üreticileri sevindirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fındık açıklaması üreticileri sevindirdi

Nedim KOVAN/ORDU, (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan’ın, Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) 1 Kasım itibariyle fındık alımına başlayacağı müjdesi vermesi, üreticileri sevindirdi. Altınordu Ziraat Odası Başkanı Selami Akarsu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür ederek, serbest piyasa fiyatlarının da artmasını beklediklerini söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ekim ayı Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda fındığı da konuşarak; TMO’nun 1 Kasım itibariyle levant kalite fındığın kilosunu 14 liradan, Giresun kalite fındığın kilosunu 14,50 liradan almaya başlayacağı müjdesini verdi. Altınordu Ziraat Odası Başkanı Selami Akarsu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etti. Serbest piyasada da fiyatların yükselmesini beklediklerini belirten Akarsu, "Cumhurbaşkanımızın bugünkü açıklaması oldukça önemli. TMO’nun devrede olması üretici açısından çok çok önemli. Biz bu süreci yakından takip ediyorduk. TMO’nun tekrar geçte olsa alıma başlayacak olması özellikle serbest piyasada büyük etki yapacaktır. Serbest piyasa fiyatları 12 lira seviyesinde gidiyordu. Bu açıklamayı önemsiyoruz, çok olumlu ve yerinde. Cumhurbaşkanımızın fındık üreticilerini her zaman dikkate aldığını gösteren bir açıklama bu. Rekolte zaten düşük" dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fındık açıklaması üreticileri sevindirdi

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