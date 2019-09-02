FİNANS

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdeleri yüzleri güldürdü"

FİNANS HABERLERİ  | 02.09.2019 15:20 | Son Güncelleme

Altınekin Ziraat Odası Başkanı Bekir Kağnıcıoğlu: - "(Pancarın ton fiyatının 300 lira olması) Cumhurbaşkanımızın pancarda açıkladığı fiyat, çiftçimizin yüzünü güldürdü. Beklediğimiz fiyatı aldık" - KTO Başkanı Selçuk Öztürk: - "Konya'da yapılan kamu yatırımları 2008'de 235,3 milyon lira iken 2018 sonunda yüzde 305,1 artışla 953,3 milyon lira düzeyinde gerçekleşmiştir. Her alanda daha çok üreterek ve başarılar ortaya koyarak bu yatırımların karşılığını vereceğiz"

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Konya'daki toplu açılış töreninde verdiği müjdeler, kentte sevinçle karşılandı.

Altınekin Ziraat Odası Başkanı Bekir Kağnıcıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün toplu açılış töreninde verdiği müjdelerin çiftçileri sevindirdiğini söyledi.

Pancar üretim merkezlerinden biri olan Konya Ovası'nda çiftçilerin merakla açıklanacak fiyatı beklediğini aktaran Kağnıcıoğlu, "Cumhurbaşkanımızın pancarda açıkladığı fiyat çiftçimizin yüzünü güldürdü. Beklediğimiz fiyatı aldık. Son dönemde artan girdiler, çiftçinin cebine fazlasıyla dokunuyordu. Böylelikle verilen fiyat, pancar üreticisine rahat nefes aldıracaktır." diye konuştu.

Kağnıcıoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şeker kotalarının yeniden düzenleneceği ve nişasta bazlı şeker oranını bu yılın sonunda yüzde 2,5'e kadar indirileceği müjdesinin de üretici ve tüketiciyi memnun ettiğini söyledi.

İlave 1,5 milyon ton pancar kotasının üretimi artıracağını belirten Kağnıcıoğlu, "Bu anlamda da çiftçimiz geleceğe umutla bakıyor. Ürün deseninde kazançlı alternatifler çoğalıyor. Fiyat ve üretimin artacak olmasından dolayı çok mutluyuz." dedi.

- "Bu yatırımların karşılığını vereceğiz"

Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk de yapılan yatırımların kentin geleceğine büyük katkı sağlacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Konya için son derce önemli yatırım ve organizasyonların da müjdesini verdiğini anımsatan Öztürk, şunları kaydetti:

"İlk etap ihalesi eylül ayı içerisinde yapılacak Konya Metrosu büyük bir kamu yatırımıdır. Metro, merkez şehir olma yolunda ilerleyen Konya'nın hedeflerine bir katkı daha sağlayacaktır. 2021 İslami Dayanışma Oyunları'nın beşincisinin ev sahibi olarak Konya'nın seçilmesini de şehrimizin tanıtımı açısından avantaj olarak görmekteyiz. Konya'da yapılan kamu yatırımları 2008'de 235,3 milyon lira iken 2018 sonunda yüzde 305,1 artışla 953,3 milyon lira düzeyinde gerçekleşmiştir. Her alanda daha çok üreterek ve başarılar ortaya koyarak bu yatırımların karşılığını vereceğiz. Son derce önemli yatırım ve organizasyonların müjdesini veren Cumhurbaşkanımıza iş dünyası adına teşekkür ediyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Mevlana Meydanı'nda düzenlenen Toplu Açılış Töreni'nde, Konya Metrosu ihalesinin eylülde yapılacağını, Konya'nın, 2021 İslami Dayanışma Oyunları'nın 5'incisine ev sahipliği yapacağını, KOP kapsamında 600 bin dekar arazinin sulamaya açılacağını ve pancar fiyatını da ton başına 235 liradan 300 liraya yükselttiklerinin müjdesini vermişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca kentte 645 milyon lira tutarındaki 88 tesisisin açılışını gerçekleştirmişti.

PARTNER Meğer o şarkıyı Hande için yazmış! Meğer o şarkıyı Hande için yazmış!
İSO/Bahçıvan: Büyüme için finansman koşulları iyileşmeliİSO/Bahçıvan: Büyüme için finansman koşulları iyileşmeli
Pamuk üreticileri en az 1.25 TL prim desteği istiyorPamuk üreticileri en az 1.25 TL prim desteği istiyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Açılış töreni cumhurbaşkanı Konya müjde yatırım

En Çok Okunan Haberler

Ünlü oyuncu cinsiyet değiştirdi! İşte son hali...

Ünlü oyuncu cinsiyet değiştirdi! İşte son hali...

Feyzioğlu'ndan Adli Yıl Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar

Feyzioğlu'ndan Adli Yıl Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar

İkinci çeyrek büyüme rakamları açıklandı

İkinci çeyrek büyüme rakamları açıklandı

Zam şampiyonu oldu

Zam şampiyonu oldu

İş dünyasından doğal gaz zammına tepki!

İş dünyasından doğal gaz zammına tepki!

Et fiyatları artınca vatandaş ona yöneldi!

Et fiyatları artınca vatandaş ona yöneldi!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Döviz kurları

Döviz kurları

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

İki günde aldığı hisselerle şirket ortağı oldu

İki günde aldığı hisselerle şirket ortağı oldu

Dolar almak mantıklı mı?

Dolar almak mantıklı mı?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dünya devleri ‘yoksulluk alarmı’ verdi

Dünya devleri ‘yoksulluk alarmı’ verdi

İSO/Bahçıvan: Büyüme için finansman koşulları iyileşmeli

İSO/Bahçıvan: Büyüme için finansman koşulları iyileşmeli

Pamuk üreticileri en az 1.25 TL prim desteği istiyor

Pamuk üreticileri en az 1.25 TL prim desteği istiyor

Çekirdeksiz kuru üzümde müdahale alımı başlıyor

Çekirdeksiz kuru üzümde müdahale alımı başlıyor

Dünya gıda sektörü İstanbul’da toplanacak

Dünya gıda sektörü İstanbul’da toplanacak

VakıfBank’tan "dış ticareti desteklemeye" yönelik paketler

VakıfBank’tan "dış ticareti desteklemeye" yönelik paketler

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.