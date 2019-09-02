"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdeleri yüzleri güldürdü"

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Konya'daki toplu açılış töreninde verdiği müjdeler, kentte sevinçle karşılandı.

Altınekin Ziraat Odası Başkanı Bekir Kağnıcıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün toplu açılış töreninde verdiği müjdelerin çiftçileri sevindirdiğini söyledi.

Pancar üretim merkezlerinden biri olan Konya Ovası'nda çiftçilerin merakla açıklanacak fiyatı beklediğini aktaran Kağnıcıoğlu, "Cumhurbaşkanımızın pancarda açıkladığı fiyat çiftçimizin yüzünü güldürdü. Beklediğimiz fiyatı aldık. Son dönemde artan girdiler, çiftçinin cebine fazlasıyla dokunuyordu. Böylelikle verilen fiyat, pancar üreticisine rahat nefes aldıracaktır." diye konuştu.

Kağnıcıoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şeker kotalarının yeniden düzenleneceği ve nişasta bazlı şeker oranını bu yılın sonunda yüzde 2,5'e kadar indirileceği müjdesinin de üretici ve tüketiciyi memnun ettiğini söyledi.

İlave 1,5 milyon ton pancar kotasının üretimi artıracağını belirten Kağnıcıoğlu, "Bu anlamda da çiftçimiz geleceğe umutla bakıyor. Ürün deseninde kazançlı alternatifler çoğalıyor. Fiyat ve üretimin artacak olmasından dolayı çok mutluyuz." dedi.