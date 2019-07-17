FİNANS

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği fabrikada "iş başvurusu" heyecanı

FİNANS HABERLERİ  | 17.07.2019 15:54 | Son Güncelleme

Ağrı'da, kurulacağını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun temelini attığı fabrika için iş başvuruları alınmaya başlandı - Yeşim Tekstil İnsan Kaynakları ve Sosyal Uygunluk Direktörü Fatoş Hüseyinca: - "Dikim, nakış baskı ve tüm birimleri içeren 50 bin metrekare kapalı alan, kreşi, yemekhanesi ve spor alanlarıyla beraber bir tesisi planlıyoruz"

Ağrı'da, kurulacağını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun temelini attığı fabrika için iş başvuruları alınmaya başlandı.

Ağrı Tekstilkent'te, 50 bin metrekare kapalı alan üzerine kurulan dev tesisin büyük bölümü tamamlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 25 Mart'ta Ağrı'daki mitingde müjdesini verdiği, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun temelini attığı fabrikaya personel alımının başlaması kent sakinlerini heyecanlandırdı.

Ağustos sonu itibarıyla dev tesisi teslim alarak üretime başlayacak olan Yeşim Tekstil, iş başvurularını Kültür ve Kongre Merkezi'nde kabul ediyor.

Yeşim Tekstil İnsan Kaynakları ve Sosyal Uygunluk Direktörü Fatoş Hüseyinca, gazetecilere yaptığı açıklamada, Vali Süleyman Elban'ın desteğiyle Ağrı'ya önemli bir tesis kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Kentte işsizliğin azalmasına katkı sağlayacakları için de gururlu olduklarını ifade eden Hüseyinca, şöyle devam etti:

"Tüm ürünlerini ihraç eden bir firma olarak aslında bu bölgede işsizlik oranının azaltılmasıyla ve yeni istihdam alanlarının yaratılmasıyla ilgili Ağrı Valisi Sayın Süleyman Elban ile yaptığımız görüşmeler doğrultusunda yatırım kararı alındı. Dikim, nakış baskı ve tüm birimleri içeren 50 bin metrekare kapalı alanı, kreşi, yemekhanesi ve spor alanlarıyla beraber bir tesisi planlıyoruz."

- "İstihdam sağlamak çok güzel bir şey"

Hüseyinca, işe alımda yoğun başvuruyla karşılaştıklarını belirterek, ilk etapta 150 kadar kişi alacaklarını bildirdi. Hüseyinca, "Sadece üretim elemanları değil, kreş öğretmeni, hemşire, muhasebe ve güvenlik görevlileri de alacağız. İlk etapta 150 kişilik kontenjana bin 500 kişinin başvurması hem büyük bir mutluluk hem de bu kadar işsizin olması üzüntü veriyor. Tabii ki bu işsizlere istihdam sağlamak çok güzel bir şey." diye konuştu.

Vatandaşlardan Rıdvan Düzce de fabrikanın Vali Elban öncülüğünde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın destekleriyle açıldığına işaret ederek, "Şu an binden fazla insanımız burada bekliyor. Herkes çok heyecanlı. Çok mutluyuz çünkü bu kadar insanın ekmek sahibi olması çok anlamlı ve güzel bir şey." dedi.

PARTNER Balayında öyle bir poz verdi ki... Balayında öyle bir poz verdi ki...
İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi ikinci çeyrekte yıllık 23.9 düştüİnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi ikinci çeyrekte yıllık 23.9 düştü
Danone Başkan Yardımcısı Gamze Çuhadaroğlu olduDanone Başkan Yardımcısı Gamze Çuhadaroğlu oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ağrı Ağrı Tekstilkent başvuru personel alımı uluslararası spor markası Yeşim Tekstil

En Çok Okunan Haberler

Flaş operasyon! Aralarında iş adamı ve basın mensupları da var

Flaş operasyon! Aralarında iş adamı ve basın mensupları da var

İBB'de kritik atama! Genel sekreter yardımcısı belli oldu

İBB'de kritik atama! Genel sekreter yardımcısı belli oldu

İkinci el araç satışı yapacaklara önemli uyarı! 13 Ağustos'ta bitiyor

İkinci el araç satışı yapacaklara önemli uyarı! 13 Ağustos'ta bitiyor

Türkiye'de en çok bu ülke vatandaşları konut alıyor

Türkiye'de en çok bu ülke vatandaşları konut alıyor

Sahte lüks araç fabrikasına baskın!

Sahte lüks araç fabrikasına baskın!

Turizmcilerden iç pazarı hareketlendirecek 'tatil' talebi

Turizmcilerden iç pazarı hareketlendirecek 'tatil' talebi

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Emeklileri ilgilendiriyor: Kira ve yakacak yardımı...

Emeklileri ilgilendiriyor: Kira ve yakacak yardımı...

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık

Görüşmeler sürüyor! ABD'li yatırımcılar Türkiye'ye geliyor...

Görüşmeler sürüyor! ABD'li yatırımcılar Türkiye'ye geliyor...

Yürürlüğe girdi! Tapu ve imarda değişiklik!

Yürürlüğe girdi! Tapu ve imarda değişiklik!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ATBD Council: ABD’li şirketler ortaklık için Türkiye'ye geliyor

ATBD Council: ABD’li şirketler ortaklık için Türkiye'ye geliyor

Sektör temsilcileri TÜİK konut satış istatistiklerini yorumladı

Sektör temsilcileri TÜİK konut satış istatistiklerini yorumladı

BNP Paribas Cardif, Türkiye’deki 10. yılını kutladı

BNP Paribas Cardif, Türkiye’deki 10. yılını kutladı

Netaş: ZTE, Avrupa’nın ilk 5G bankacılık uygulamasını başlattı

Netaş: ZTE, Avrupa’nın ilk 5G bankacılık uygulamasını başlattı

MB - Konut fiyatları Mayıs’ta yıllık reel yüzde 14.44 düştü

MB - Konut fiyatları Mayıs’ta yıllık reel yüzde 14.44 düştü

İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi ikinci çeyrekte yıllık 23.9 düştü

İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi ikinci çeyrekte yıllık 23.9 düştü

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.