Ağrı'da, kurulacağını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun temelini attığı fabrika için iş başvuruları alınmaya başlandı.

Ağrı Tekstilkent'te, 50 bin metrekare kapalı alan üzerine kurulan dev tesisin büyük bölümü tamamlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 25 Mart'ta Ağrı'daki mitingde müjdesini verdiği, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun temelini attığı fabrikaya personel alımının başlaması kent sakinlerini heyecanlandırdı.

Ağustos sonu itibarıyla dev tesisi teslim alarak üretime başlayacak olan Yeşim Tekstil, iş başvurularını Kültür ve Kongre Merkezi'nde kabul ediyor.

Yeşim Tekstil İnsan Kaynakları ve Sosyal Uygunluk Direktörü Fatoş Hüseyinca, gazetecilere yaptığı açıklamada, Vali Süleyman Elban'ın desteğiyle Ağrı'ya önemli bir tesis kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Kentte işsizliğin azalmasına katkı sağlayacakları için de gururlu olduklarını ifade eden Hüseyinca, şöyle devam etti:

"Tüm ürünlerini ihraç eden bir firma olarak aslında bu bölgede işsizlik oranının azaltılmasıyla ve yeni istihdam alanlarının yaratılmasıyla ilgili Ağrı Valisi Sayın Süleyman Elban ile yaptığımız görüşmeler doğrultusunda yatırım kararı alındı. Dikim, nakış baskı ve tüm birimleri içeren 50 bin metrekare kapalı alanı, kreşi, yemekhanesi ve spor alanlarıyla beraber bir tesisi planlıyoruz."