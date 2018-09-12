Cumhurbaşkanlığı genelgesi Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanınca kamu iktisadi teşebbüslerinin görevlendirilmelerine ilişkin karar taleplerinin Cumhurbaşkanlığına sevkinin Hazine ve Maliye Bakanlığınca yapılmasına ilişkin genelge Resmi Gazete'de yayımlandı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı genelgesine göre, 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 35. maddesi kapsamında Cumhurbaşkanınca kamu iktisadi teşebbüslerinin görevlendirilmelerine ilişkin karar taleplerinin Cumhurbaşkanılığına sevki, Hazine ve Maliye Bakanlığınca yapılacak.
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