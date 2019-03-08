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Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofis Başkanı Atalay: Yeterince iş aramıyoruz

FİNANS HABERLERİ  | 08.03.2019 16:51 | Son Güncelleme

ERZURUM'un ev sahipliği yaptığı Doğu Anadolu Kariyer Fuarı'na katılan Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofis Başkanı Salim Atalay, gelişmiş ekonomilere sahip ülkelerde bir üniversite mezununun 25 ile 43 arasında iş başvurusu yaptığını, Türkiye'de ise bu rakamın 9 ile 11 arasında olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofis Başkanı Atalay: Yeterince iş aramıyoruz

Salih TEKİN/ ERZURUM, (DHA)- ERZURUM'un ev sahipliği yaptığı Doğu Anadolu Kariyer Fuarı'na katılan Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofis Başkanı Salim Atalay, gelişmiş ekonomilere sahip ülkelerde bir üniversite mezununun 25 ile 43 arasında iş başvurusu yaptığını, Türkiye'de ise bu rakamın 9 ile 11 arasında olduğunu söyledi. Atalay, "Demek ki yeterince iş aramıyoruz, gayret etmiyoruz" dedi.
Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nin himayesinde bölgedeki 11 üniversitenin katıldığı Doğu Anadolu Kariyer Fuarı Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi'nde başladı. Bakanlıklar, Aselsan, Havelsan gibi kuruluşların yanısıra özel sektürün de yer aldığı fuarın açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofis Başkanı Salim Atalay, bu tür organizasyonların önümüzdeki yıllarda da devam edeceğini bildirdi. Eğitimin amacının iyi bir kariyer olduğunu belirten Atalay, salonu dolduran öğrencilere seslenerek, "İyi bir kariyer için araçların geliştirilmesi lazım. Bunlardan bir tanesi sadece bu etkinlikler değil gençlerle ilgili planladığımız başka çalışmalar da olacak. Biz bu kariyer etkinliğini işi alma süreçleri Mart sonunda kapandığı için bu tarihte planladık. Başka uygulamalarımızı da göreceksiniz. Burada şu anda Türkiye'nin en büyük markaları, Erzurum'un yerel markaları var. Kamunun gerek uluslararası gerekse ulusan hizmet sunan birimleri var. Sivil toplum kuruluşları burada, herkes burada. Kariyer fuarı size iş fırsatları, staj fırsatları, kendi projelerinizi getirip paylaşabileceğiniz, destek alabileceğiniz olanaklar sağlayan bir yerdir" diye konuştu.
ÜNİVERSİTE MEZUNU 9-11 İŞ BAŞVURUSU YAPIYOR
Türkiye'de işsizlikle ilgili sürekli spekülasyonlar yapıldığını belirten Atalay, konuşmasında şunları söyledi:
"Size araştırmalara dayalı bir şey söyleyeyim. Çok beğendiğiniz kendinizle mukayese ettiğiniz gelişmiş ekonomiler var. Oralarda bir üniversite mezunu işe girebilmek için ortalama 25 ile 34 arasında başvuru yapıyor. Türkiye'de bir üniversite mezunu ortalama 9 ile 11 müracaatta bulunuyor. Bu ne demek, yeterince iş aramıyoruz, yeterince gayret etmiyoruz. Kader gayrete aşıktır. 'Ben üniversite okudum, mühendisim, şuyum, buyum' hayır öyle bir şey yok. Biz bir trilyon dolara yakın gayri safi milli hasılasın olan, 82 milyonu aşkın nüfuslu büyük bir güçlü ülkeyiz. Bizden daha iyi gayri safi milli hasıla üreten ülkelerde insanlar öyle patır patır işe giremiyorlar. Ekonomi büyüdükçe, üretim arttıkça, rekabet artar. O zaman daha çok çalışmanız gayret etmeniz lazım. Bu tür ortamlar ise gayretinizin karşılığını alabileceğiniz yerlerdir."
Türkiye'de 8 bölgede 87 üniversitenin kümelenmesi sonucunda düzenlenen fuarlara bin 300 şirketin katılacağı bilgisini veren Atalay, Londra, Köln, Taşkent ve Johannesburg'da da 'Kariyerinizi uluslararası Türk şirketlerinde devam ettirin' sloganıyla fuarlar düzenleyeceklerini kaydetti.
KADIN DAVETLİLERE ÇİÇEK SÜRPRİZİ
Bu arada 8 Mart Dünya Kadınlar Günü sebebiyle fuara ev sahipliği yapan Erzurum Teknik Üniversitesi öğrencileri tarafından AK Parti Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu başta olmak üzere kadın davetlilere çiçek verildi.
Fuarın açılış törenine Vali Okay Memiş, Erzurum milletvekilleri Recep Akdağ, Zehra Taşkesenlioğlu, Selami Altınok, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı, üniversitelerin rektörleri, bürokratlar ve çok sayıda öğrenci katıldı. Açılış kurdelesini kesen Vali Okay Memiş ile Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofis Başkanı Salim Atalay, fuarda yer alan kuruluşların stantlarını gezerek bilgi aldı.
Erzurum Teknik Üniversitesi'nin ev sahipliğini yaptığı fuar iki gün süreyle açık kalacak.

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Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofis Başkanı Atalay: Yeterince iş aramıyoruzCumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofis Başkanı Atalay: Yeterince iş aramıyoruzCumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofis Başkanı Atalay: Yeterince iş aramıyoruzCumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofis Başkanı Atalay: Yeterince iş aramıyoruz

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