Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofis Başkanı Atalay: Yeterince iş aramıyoruz

Salih TEKİN/ ERZURUM, (DHA)- ERZURUM'un ev sahipliği yaptığı Doğu Anadolu Kariyer Fuarı'na katılan Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofis Başkanı Salim Atalay, gelişmiş ekonomilere sahip ülkelerde bir üniversite mezununun 25 ile 43 arasında iş başvurusu yaptığını, Türkiye'de ise bu rakamın 9 ile 11 arasında olduğunu söyledi. Atalay, "Demek ki yeterince iş aramıyoruz, gayret etmiyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nin himayesinde bölgedeki 11 üniversitenin katıldığı Doğu Anadolu Kariyer Fuarı Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi'nde başladı. Bakanlıklar, Aselsan, Havelsan gibi kuruluşların yanısıra özel sektürün de yer aldığı fuarın açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofis Başkanı Salim Atalay, bu tür organizasyonların önümüzdeki yıllarda da devam edeceğini bildirdi. Eğitimin amacının iyi bir kariyer olduğunu belirten Atalay, salonu dolduran öğrencilere seslenerek, "İyi bir kariyer için araçların geliştirilmesi lazım. Bunlardan bir tanesi sadece bu etkinlikler değil gençlerle ilgili planladığımız başka çalışmalar da olacak. Biz bu kariyer etkinliğini işi alma süreçleri Mart sonunda kapandığı için bu tarihte planladık. Başka uygulamalarımızı da göreceksiniz. Burada şu anda Türkiye'nin en büyük markaları, Erzurum'un yerel markaları var. Kamunun gerek uluslararası gerekse ulusan hizmet sunan birimleri var. Sivil toplum kuruluşları burada, herkes burada. Kariyer fuarı size iş fırsatları, staj fırsatları, kendi projelerinizi getirip paylaşabileceğiniz, destek alabileceğiniz olanaklar sağlayan bir yerdir" diye konuştu.