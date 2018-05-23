İstanbul, 23 Mayıs (DHA) - Emniyet Genel Müdürlüğü Cumhurbaşkanlığı Koruma Daire Başkanlığı bünyesinde "Özel Harekat Şube Müdürlüğü" kuruluyor.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan konuyla ilgili Bakanlar Kurulu kararında şöyle denildi:
"Emniyet Genel Müdürlüğü'nün merkez teşkilatında Cumhurbaşkanlığı Koruma Daire Başkanlığı bünyesinde, bir adet Özel Harekat Şube Müdürlüğü kurulması; İçişleri Bakanlığı'nın 04/04/2018 tarihli ve 74603 sayılı yazısı üzerine, 27/09/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunun 16. maddesinin (b) bendine göre, Bakanlar Kurulu'nca 09/04/2018 tarihinde kararlaştırılmıştır."
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