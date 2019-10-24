FİNANS

Cumhurbaşkanlığı ofislerinin görevleri detaylandırıldı

FİNANS HABERLERİ  | 24.10.2019 11:03 | Son Güncelleme

Dijital Dönüşüm Ofisi, "Dijital Türkiye" (e-Devlet) hizmetlerinin sunumuna aracılık etmek, kurumlar arası iş birliğini artırmak ve bu alanlarda koordinasyonu sağlamakla görevli olacak ve kamu dijital dönüşüm yol haritasını hazırlayacak - Yatırım Ofisi, ulusal düzeyde yatırım destek ve tanıtım stratejisini belirleyecek ve yatırımlara ilişkin izin ve onay işlemlerinin tamamlanmasında destek sağlayacak

Cumhurbaşkanlığı teşkilatındaki Dijital Dönüşüm, Finans, İnsan Kaynakları ve Yatırım ofislerinin hizmet birimleri belirlenirken görevleri detaylandırıldı.

Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığında istihdam edilen sözleşmeli personelden hizmetine ihtiyaç kalmayanlar uygun görülmesi halinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarında uygun pozisyonlara atanabilecek.

Cumhurbaşkanlığı ofislerinin merkezi Ankara'da olacak. Ofisler gerekli görmeleri halinde yurt içi ve dışında çalışma bürosu açabilecek.

Dijital Dönüşüm Ofisi, "Dijital Türkiye" (e-Devlet) hizmetlerinin sunumuna aracılık etmek, kurumlar arası iş birliğini artırmak ve bu alanlarda koordinasyonu sağlamakla görevli olacak ve kamu dijital dönüşüm yol haritasını hazırlayacak.

Ofis, bilgi güvenliğini ve siber güvenliği artırıcı projeler geliştirecek, kamuda öncelikli proje alanlarında yapay zeka uygulamalarına öncülük edecek ve koordinasyonu sağlayacak, görev alanına giren konularda politika ve strateji önerilerinde bulunacak.

Yatırım Ofisi, yatırımcılar tarafından yetkili kuruluşlara yapılabilecek başvuruları alacak ve alınan başvuruyu yatırımcı adına ilgili bakanlık, kamu kurum ve kuruluşlarına iletecek.

Ulusal düzeyde yatırım destek ve tanıtım stratejisini belirlemek ve yatırımlara ilişkin izin ve onay işlemlerinin tamamlanmasında destek sağlamak üzere ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde bu işlemleri takip etmek de Yatırım Ofisi'nin görevleri arasında yer alacak.

Ofislerde başkana yardımcı olmak üzere başkan yardımcısı görevlendirilebilecek. Ofis, görev alanına ilişkin hukuki, idari ve teknik anlamdaki ihtiyaçları değerlendirecek ve bu alanlarda mevzuat önerileri geliştirmekle görevli ve yetkili olacak.

Ofis personeli mesleklerine ait hizmetlerde yetiştirilmek, eğitilmek, bilgilerini artırmak veya staj yapmak üzere yurt dışına gönderilebilecek. Başkan tarafından uygun görülmesi halinde personel, ofis hizmetlerinde kullanacağı yabancı dili daha etkin öğrenmesi için yurt içi dil eğitim programlarına hizmetlerini aksatmamak kaydıyla gidebilecek. Bu durumda Ofis, personelin eğitim amaçlı dil masraflarının yarısını karşılayabilecek.

Ofisin kadroları Cumhurbaşkanı kararıyla belirlenecek. Başkan ve her kademedeki birim yöneticileri, sınırlarını açıkça belirtmek ve yazılı olmak şartıyla yetkilerinden bir kısmını alt kademelere devredebilecek ancak bu durum yetki devreden yöneticinin sorumluluğunu ortadan kaldırmayacak.

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