"Cumhurbaşkanlığı ve Hükümet Sistemi büyük kazanım sağlayacak"

İSTANBUL (AA) - Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) 24 Haziran seçimlerine ilişkin, "Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinin ülkemize hayırlı olmasını diliyor, bu vesile ile Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanı olarak seçilen Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı ve sayın milletvekillerimizi kutluyoruz. Halkın iradesi ve demokrasinin zaferi ile tecelli eden seçimde, Cumhurbaşkanlığı ve Hükümet Sistemi’nin ülkemiz için büyük kazanımlar sağlayacağı inancındayız." açıklamasında bulundu. TİSK, 24 Haziran'da gerçekleşen Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'ne ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Seçimlerin ülkemize hayırlı olmasını diliyor, bu vesile ile Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı olarak seçilen Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı ve Sayın Milletvekillerimizi kutluyoruz. Halkın iradesi ve demokrasinin zaferi ile tecelli eden seçimde, Cumhurbaşkanlığı ve Hükümet Sistemi'nin ülkemiz için büyük kazanımlar sağlayacağı inancındayız. Hukuk, adalet ve demokrasi üçlüsünün, güçlü bir ekonominin tamamlayıcıları olduğuna inanıyoruz. Ülkemizin küresel rekabet gücünü artırabilmek, istikrarlı bir büyüme sağlayabilmek bu üç temel unsur ile bağlantılıdır."

- "İşletmeler üzerindeki yüklerin azaltılması, rekabet gücümüzü artıracaktır" Yüksek rekabet gücünün sanayiye dayalı güçlü bir ekonomi ve ihracatta başarıyı sağlayacağı vurgulanan açıklamada, rekabet gücünün geliştirilmesinin ülkeye daha fazla yatırım çekilmesine imkan tanıyacağı, yatırımların ise üretim ve ihracatı artırarak istihdamı destekleyeceği kaydedildi. "Beşeri sermayenin niteliğinin artırılması, doğal kaynakların yenilenmesi ve geliştirilmesi, Ar-Ge çalışmalarının teşvik edilmesi ve teknolojik gelişmelere hızla uyum sağlanması, rekabet gücüne olumlu etki yapacaktır." denilen açıklamada, ihracat kapasitesini artırmanın en önemli öncelik olduğunu vurgulanarak, bu çerçevede Avrupa Birliği ile ilişkilerin canlandırılmasının, uluslararası pazarlarda ekonomik ilişkilerin güçlenmesini sağlayacağı belirtildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi: "Türk işverenleri olarak, daha çok üreten Türkiye için, iş gücü piyasalarındaki katılıkları ve işletmeler üzerindeki mali yükleri ortadan kaldıracak, makro ekonomik istikrarı sağlayacak, yapısal reformlarla verimliliği ve dolayısıyla küresel rekabet gücümüzü artıracak stratejilerin milletin iradesiyle seçilen yeni hükümet tarafından öncelikle geliştireceğine olan inancımız tamdır.