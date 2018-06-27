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"Cumhurbaşkanlığı ve Hükümet Sistemi büyük kazanım sağlayacak"

FİNANS HABERLERİ  | 27.06.2018 13:27 | Son Güncelleme

TİSK: - "Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinin ülkemize hayırlı olmasını diliyor, bu vesile ile Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı olarak seçilen Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı ve milletvekillerimizi kutluyoruz. Halkın iradesi ve demokrasinin zaferi ile tecelli eden seçimde, Cumhurbaşkanlığı ve Hükümet Sistemi'nin ülkemiz için büyük kazanımlar sağlayacağı inancındayız"

İSTANBUL (AA) - Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) 24 Haziran seçimlerine ilişkin, "Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinin ülkemize hayırlı olmasını diliyor, bu vesile ile Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanı olarak seçilen Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı ve sayın milletvekillerimizi kutluyoruz. Halkın iradesi ve demokrasinin zaferi ile tecelli eden seçimde, Cumhurbaşkanlığı ve Hükümet Sistemi’nin ülkemiz için büyük kazanımlar sağlayacağı inancındayız." açıklamasında bulundu.

TİSK, 24 Haziran'da gerçekleşen Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'ne ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Seçimlerin ülkemize hayırlı olmasını diliyor, bu vesile ile Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı olarak seçilen Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı ve Sayın Milletvekillerimizi kutluyoruz. Halkın iradesi ve demokrasinin zaferi ile tecelli eden seçimde, Cumhurbaşkanlığı ve Hükümet Sistemi'nin ülkemiz için büyük kazanımlar sağlayacağı inancındayız. Hukuk, adalet ve demokrasi üçlüsünün, güçlü bir ekonominin tamamlayıcıları olduğuna inanıyoruz. Ülkemizin küresel rekabet gücünü artırabilmek, istikrarlı bir büyüme sağlayabilmek bu üç temel unsur ile bağlantılıdır."

- "İşletmeler üzerindeki yüklerin azaltılması, rekabet gücümüzü artıracaktır"

Yüksek rekabet gücünün sanayiye dayalı güçlü bir ekonomi ve ihracatta başarıyı sağlayacağı vurgulanan açıklamada, rekabet gücünün geliştirilmesinin ülkeye daha fazla yatırım çekilmesine imkan tanıyacağı, yatırımların ise üretim ve ihracatı artırarak istihdamı destekleyeceği kaydedildi.

"Beşeri sermayenin niteliğinin artırılması, doğal kaynakların yenilenmesi ve geliştirilmesi, Ar-Ge çalışmalarının teşvik edilmesi ve teknolojik gelişmelere hızla uyum sağlanması, rekabet gücüne olumlu etki yapacaktır." denilen açıklamada, ihracat kapasitesini artırmanın en önemli öncelik olduğunu vurgulanarak, bu çerçevede Avrupa Birliği ile ilişkilerin canlandırılmasının, uluslararası pazarlarda ekonomik ilişkilerin güçlenmesini sağlayacağı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Türk işverenleri olarak, daha çok üreten Türkiye için, iş gücü piyasalarındaki katılıkları ve işletmeler üzerindeki mali yükleri ortadan kaldıracak, makro ekonomik istikrarı sağlayacak, yapısal reformlarla verimliliği ve dolayısıyla küresel rekabet gücümüzü artıracak stratejilerin milletin iradesiyle seçilen yeni hükümet tarafından öncelikle geliştireceğine olan inancımız tamdır.

Sanayi 4.0’a ve dijital dönüşüme uyumlu, nitelikli işgücü ihtiyacını karşılayacak mesleki eğitimin yaygınlaştırması güçlü Türkiye için şarttır. Eğitim-istihdam ilişkisi,iş gücünün niteliği ve becerilerin artırılması amacıyla alınacak önlemlerle kuvvetlendirilmelidir. TİSK ve tüm sendikalar, gençlerimizi iş yaşamıyla tanıştırmaya yönelik bugüne kadar gerçekleştirdikleri çalışmaları artan bir tempo ile sürdürecektir. Mesleki eğitimin her alanında yeni teşvikler ile donatılması bu süreci hızlandırır.

Büyüme stratejisinin temelini, sanayinin gelişimi ve teknolojik dönüşümü oluşturmaktadır. Rekabet gücü, verimlilik ve istihdam artışına imkan sağlayabilecek dijital dönüşüm, sanayimizin verimliliği için çok önemlidir. Yüksek teknolojiye dayalı üretim süreçlerinin desteklenmesi sanayimizin rekabetçiliğini artıracaktır."

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- "Asgari ücret, ekonomik ve sosyal dengeler gözetilerek belirlenmeli"

Açıklamada, "Asgari ücretin kalıcı, sürdürülebilir ve daha fazla çalışanı kapsayacak bir seviyeye ulaşabilmesinin, yatırım ortamının güçlendirilmesi ve iyileştirilmesine bağlı olduğuna inanıyoruz. Küresel dünyada varlık gösterebilmek için ülkemizdeki asgari ücret sisteminin daha geniş bir perspektifle, daha rasyonel ve makro ekonomik verileri gözeten bir bakış açısıyla güncellenmesi gereği ortadadır. Toplumsal barış, birlik ve beraberlik kültürümüzün güçlenmesi güven ve istikrar getirir. Yeni dönemde; işvereni, işçisi, kamu çalışanı, çiftçisi, memuru ile her kesiminden insanımızın, özellikle geleceğimiz olan gençlerin müreffeh ve huzurlu bir ülkede yaşamasını sağlayacak, ekonomik ve yapısal reformların destekçisi olacağız." ifadeleri kullanıldı.

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Anahtar Kelimeler:
24 Haziran seçimleri TİSK

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