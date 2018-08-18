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Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut oldu

FİNANS HABERLERİ  | 18.08.2018 11:04 | Son Güncelleme

Gökhan ARTAN - İstanbul DHA -  Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı’nın (TYDTA) Başkanı Arda Ermut, yeni dönemde de Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi’nin Başkanı olarak görev alacak.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut oldu

Gökhan ARTAN - İstanbul DHA - Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı’nın (TYDTA) Başkanı Arda Ermut, yeni dönemde de Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi’nin Başkanı olarak görev alacak.

TYDTA, Türkiye’de yatırım yapılmasını özendirmeye yönelik çalışmalar yapmak amacıyla 2006 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kuruldu. Birçok uluslararası yatırımın Türkiye’ye kazandırılmasında rol oynayan kurum, yeni dönemde Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi olarak yatırımcılara destek vermeye ve Türkiye’nin yatırım ortamını uluslararası alanlarda tanıtmaya devam edecek.

CUMHURBAŞKANLIĞI YATIRIM OFİSİ BAŞKANI ARDA ERMUT OLDU

Özellikle yabancı yatırımcılar başta olmak Türkiye’de yatırım yapmak isteyen her şirket için devlet adına çözüm üreten TYDTA'nın kuruluşundan itibaren her aşamada görev yapan Arda Ermut, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi’nin başkanı olarak görev alacak. Arda Ermut, 2015 yılından bu yana Başbakanlık Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Başkanlığı görevini yürütüyordu. Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun olan Arda Ermut, aynı zamanda, 130 ülkeden 170 ulusal ve bölgesel yatırım destek ajansını kapsayan çatı kuruluş olan Dünya Yatırım Ajansları Birliği’nin de (WAIPA) Başkanlığını yürütüyor.

13 ÜLKEDE TEMSİLCİLİĞİ VAR

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi’nin görevleri arasında uluslararası düzeydeki yatırım ortamı tanıtım faaliyetleri kapsamında ilgili kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyon sağlamak, iş birliği yapmak ve Türkiye'de yatırımların artırılmasına katkı sağlayacak her türlü bilgi ve veriyi oluşturmak da yer alıyor. Merkezi Ankara’da olan kurumun, İstanbul ofisinin yanı sıra yatırım potansiyeli yüksek 13 ülkede temsilciliğin bulunuyor. Kurum, İngilizcenin yanı sıra Almanca, Arapça, Çince, Fransızca, İtalyanca ve Rusça gibi birçok dilde hizmet verebilen bir kadroya sahip olmasıyla biliniyor.

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