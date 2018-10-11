Cumhuriyet Üniversitesi'nden enflasyonla mücadele kampanyasına destek

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA) - SİVAS Cumhuriyet Üniversitesi, 'Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı'na destek vereceğini belirterek rektörlüğe bağlı birimler ile kampüs içerisindeki özel işletmelerde 3 ay boyunca yüzde 10 indirim uygulanacağını açıkladı.

60 bin öğrencinin eğitim gördüğü üniversitede, kampüs içerisinde yer alan Merkezi Kafeterya önünde açıklamalarda bulunan Cumhuriyet Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Ali Taşkın, kampanyaya içtenlikle katıldıklarını ifade ederek şunları söyledi: "Sayın Cumhurbaşkanımızın geçtiğimiz günlerde başlattığı enflasyonla topyekün mücadele kapsamı çerçevesinde üniversitemiz üzerine düşeni ilk günden yapmış ve rektörümüzün talimatıyla da bu kampanyaya içtenlikle katıldığımızı ilan etmiştik. Üniversitemizin kendi işletmelerinde Sağlık Kültür Daire Başkanlığına bağlı işletmelerinde, bunlardan Sürekli Eğitim Merkezimizin düzenleyeceği bütün kurslarda, Kütüphane ve Dökümantasyon Daire Başkanlığı'nın satışa çıkardığı bütün eserlerde, Turizm Fakültesi Mihmandar Oteli ve lokantasında, Rektörlük baskı grafik atölyemizde yüzde 10 indirim uygulamaya başlıyoruz. Bunun yanında vakfımıza bağlı kiracı işletmeci olarak bulunan bir çok özel ticari işletme de bu kapsamda kampanyamıza destek veriyorlar. Bu belki Cumhuriyet Üniversitesi çapında küçük gibi görünüyor ama çok büyük anlamının olduğunu düşünüyoruz ve ülkemizin ekonomik anlamda kuşatılmış olduğu bir dönemde sayın Cumhurbaşkanımız tarafından talimatının verilmesinin anlamlı olduğunu düşündük ve bu çerçevede ilk başlatıcılarından biri olmak istedik" dedi.

VAKIF KANTİNLERİNDE UYGULANMAYACAK

Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı Genel Sekreteri Doç.Dr. Hakan Yekbaş ise üniversiteye bağlı kantinlerde bu kampanyayı uygulayamadıklarını ifade ederek "Vakıf kantinlerinde, vakfın zararda olması nedeniyle çok istememize rağmen maalesef indirim gerçekleştiremedik. Ama onun yerine vakfa bağlı olan kiracı işletmecilerimizde gerçekleştirdik. Kantinlerde ise gerçekleştiremedik. Vakfımızın durumu düzelince kampanya olsun ya da olmasın vakıfta öğrenci lehine muhakkak indirimler yapılacaktır" ifadelerini kullandı.

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