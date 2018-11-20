Cüzdanlarda ortalama 2,2 kredi kartı bulunuyor

İSTANBUL (AA) - Bankalararası Kart Merkezi (BKM) ekim ayı verilerine göre Türkiye'de kredi kartı sahipleri cüzdanlarında ortalama 2,2 kredi kartı taşıyor.

BKM, ekim ayına ilişkin kartlı ödeme verilerini açıkladı. Buna göre ekim ayı sonunda Türkiye'de 65,7 milyon adet kredi kartı ve 141,9 milyon adet banka kartı bulunuyor. Ekim 2017 ile kıyaslandığında kredi kartı sayısında yüzde 7'lik, banka kartı sayısında ise yüzde 11'lik artış yaşandı.

Banka kartları ve kredi kartları ile ekim ayında toplam 71,8 milyar TL'lik ödeme yapıldı. Bu tutarın 62,9 milyar TL'si kredi kartları ile ödenirken, 8,9 milyar TL'sinde banka kartları kullanıldı. Banka kartı ile ödemelerde önceki yılın aynı dönemine göre büyüme oranı yüzde 36 olurken, kredi kartı ile ödemelerde ise bu oran yüzde 19 olarak gerçekleşti. Toplam kartlı ödemeler büyümesi ise yüzde 21 oldu.

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi'nin açıkladığı ağustos verilerine göre yaklaşık 25,4 milyon kişinin kredi kartı bulunuyor. Toplamda 61,7 milyon bireysel kredi kartı bulunduğu, bunların da 55,5 milyonunun fiziki kart olduğu göz önüne alındığında Türkiye'de kredi kartı sahiplerinin, cüzdanlarında ortalama 2,2 kredi kartı taşıdığı ortaya çıkıyor.