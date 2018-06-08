CW Enerji, ABB ile distribütörlük sözleşmesi imzaladı

İSTANBUL (AA) - Güneş paneli üreticisi CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi AŞ, güneş enerji sistemlerinin en önemli cihazlarından biri olan "inverter" için ABB Elektrik Sanayi AŞ ile distribütörlük anlaşması imzaladı.

CW Enerji'nin yazılı açıklamasına göre, ABB Elektrik Sanayi AŞ ile imzalanan sözleşme kapsamında firmanın ürünlerinin Türkiye'deki satışı gerçekleştirilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen CW Enerji Genel Müdürü Volkan Yılmaz, en uygun fiyat, ödeme koşulları ve teknik servis hizmetiyle ABB inverterlarının Türkiye'deki satışını yapacaklarını belirterek, "Ayrıca 10 kWp altı evsel çatı güneş enerjisi sistemleri kurulumları için bünyemizde hazırladığımız paket sistemlerde Avrupa ve Çin menşeili inverter seçeneklerine İtalyan markası ABB’yi de ekledik." ifadesini kullandı.

