FİNANS

CW Enerji geleceğin mühendislerini ağırladı

FİNANS HABERLERİ  | 25.05.2018 13:03 | Son Güncelleme

CW Enerji'yi Süleyman Demirel Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümü öğrencileri ve öğretmenleri, güneş enerjisi teknolojisi ve üretim süreci hakkında bilgi almak amacıyla ziyaret etti.

İSTANBUL (AA) - Süleyman Demirel Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümü öğrencileri ve öğretmenleri, güneş enerjisi teknolojisi ve üretim süreci hakkında bilgi almak amacıyla CW Enerji firmasını ziyaret etti.

CW Enerji'den yapılan açıklamada, Süleyman Demirel Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümü öğrencileri ve öğretmenleri Doç.Dr. İsmail Serkan Üncü, Türkiye'nin güneş paneli üreticisi CW Enerji firmasını ziyaret etti. Ziyarette, fotovoltaik teknolojisi, bir fotovoltaik panelin üretim süreci, hangi malzemelerin kullanıldığı, üretim hattı, satınalma, Ar-Ge ve Ür-Ge, lojistik, proje geliştirme gibi fabrika işleyişi hakkında bilgiler aktarıldı.

Öğrenciler ilk olarak CW Enerji Üretim Direktörü ve Üretim Müdürü tarafından gerçekleştirilen teknik sunumla fotovoltaik güneş sistemleri hakkında detaylı bilgi edindi. Ardından, Ar-Ge ve Ür-Ge mühendislerimiz tarafından fotovoltaik panelin üretim süreci, hangi malzemelerin kullanıldığı hakkında öğrencilere bilgi verildi. Daha sonra gerçekleştirilen fabrika turuyla öğrenciler, üretim sürecini baştan sona yakından görme şansı yakaladılar.

Öğrenciler, fabrikaya hammadde gelişinden sevkiyat için panellerin paketlenmesine kadar geçen sürecin her adımı ile ilgili bilgilendirildiler.

Öğrencilere ziyaretleri boyunca bilgiler aktaran CW Enerji yetkilileri, değerli hocaları ve öğrencileri ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını eğitim ve sektör iş birliğine önem verdiklerini belirttiler.

CW Enerji’nin kapılarının öğrenmeye, çalışmaya istekli gençlere her zaman açık olduğunu ifade eden yetkililer, amaçlarının fotovoltaik teknolojisini en doğru bir şekilde anlatmak olduğunun altını çizdiler. Önümüzdeki dönemde Süleyman Demirel Üniversitesi ve diğer üniversiteler ile olan iş birliklerini artarak devam ettirmeyi hedeflediklerini ifade eden CW Enerji yetkilileri, ziyaretlerinden dolayı Süleyman Demirel Üniversitesi öğretmen ve öğrencilerine teşekkür etti.

CW Enerji yetkilileri tarafından Süleyman Demirel Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümü öğrencilerine, uygulamalı eğitimde kullanmaları için CW Enerji’nin üretimini gerçekleştirdiği 2 adet 10 Wp gücünde panel seti ve panel üretiminde kullanılan hücre, ribon, eva, backsheet, cam, çerçeve, junction box malzemesi armağan edildi.

Öğrenciler, fabrika gezisinin ardından kurulumu CW Enerji tarafından gerçekleştirilen Döşemealtı 1069,2 kWp gücündeki Güneş Enerjisi Santralini gezerek, almış oldukları eğitimi uygulamalı bir şekilde öğrendi.

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