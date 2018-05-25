CW Enerji geleceğin mühendislerini ağırladı

İSTANBUL (AA) - Süleyman Demirel Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümü öğrencileri ve öğretmenleri, güneş enerjisi teknolojisi ve üretim süreci hakkında bilgi almak amacıyla CW Enerji firmasını ziyaret etti.

CW Enerji'den yapılan açıklamada, Süleyman Demirel Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümü öğrencileri ve öğretmenleri Doç.Dr. İsmail Serkan Üncü, Türkiye'nin güneş paneli üreticisi CW Enerji firmasını ziyaret etti. Ziyarette, fotovoltaik teknolojisi, bir fotovoltaik panelin üretim süreci, hangi malzemelerin kullanıldığı, üretim hattı, satınalma, Ar-Ge ve Ür-Ge, lojistik, proje geliştirme gibi fabrika işleyişi hakkında bilgiler aktarıldı.

Öğrenciler ilk olarak CW Enerji Üretim Direktörü ve Üretim Müdürü tarafından gerçekleştirilen teknik sunumla fotovoltaik güneş sistemleri hakkında detaylı bilgi edindi. Ardından, Ar-Ge ve Ür-Ge mühendislerimiz tarafından fotovoltaik panelin üretim süreci, hangi malzemelerin kullanıldığı hakkında öğrencilere bilgi verildi. Daha sonra gerçekleştirilen fabrika turuyla öğrenciler, üretim sürecini baştan sona yakından görme şansı yakaladılar.